El mundo en tus manos

Gastón Fournier es un joven psicólogo y fotógrafo patagónico de 31 años que comenzó a viajar por el mundo de mochilero con tan solo 18. Desde entonces lleva recorridos más de 48 países de 4 continentes, retratando con su cámara las culturas de todas partes del mundo.

Recientemente presentó en Neuquén su séptimo libro llamado “Los años nómades” en el que, a lo largo de 224 páginas y 120 fotos, nos ofrece su forma de ver la diversidad cultural de otras latitudes.

Foto: Gastón presentó su libro el 29 de diciembre en Neuquén, días antes de emprender un viaje por nuestro país.

En este trabajo, Fournier combina la psicología, que le brinda una gran herramienta de reflexión e instrospección, y la fotografía, que la utiliza para inmortalizar situaciones y expresiones irrepetibles que van desde coloridos retratos como los que hizo en la India, hasta desoladores paisajes como los de Chernobyl.

Foto: Hombres santos hindúes.

Gastón también asegura que la fotografía es una herramienta mucho más poderosa aún, que el hecho de poder inmortalizar momentos. Todos estos años, el se valió de ella para "conectar". "Viajando conocí la fotografía como una forma de detener el tiempo y retratar todo lo vivido; pero también como un medio para conectar con la gente y las culturas del mundo", contó.

Foto: “Organicé mi viaje a Ucrania y visité la planta nuclear de Chernobyl y la ciudad abandonada de Pripyat. Todo está como lo dejaron esos días. Se puede sentir no solo la radiación, sino también la desolación, la tristeza y el horror”, cuenta Fournier.

Con un prólogo del fotoperiodista y escritor argentino, Emilio Scotto, y a través de sus capítulos, en este último trabajo Fournier recorre Latinoamérica, África, Palestina, India, Indonesia, y también hace un alto en historias mínimas que rescata detrás de cada momento fotográfico. Todo, acompañado de textos en los que el autor plasma vivencias, miradas y sentimientos.

Foto: Mujer de Indonesia.

"La escritura también fue un gran desafío para mí. Fue algo hermoso porque me permitió parar la pelota y reflexionar mucho sobre todo lo vivido cuando estaba viajando. Me permitió pensar qué sentía yo como argentino, como un varón viajando solo, etc.", recuerda.

Argentina, te voy!

Cientos de anécdotas, miles de rostros y paisajes, incontables sentimientos y sensaciones surgen de cada uno de sus viajes; tan fuertes y atrapantes, que el fotógrafo no para, quiere contarnos más.

Ahora, Gastón comienza una nueva aventura: recorrer todas las provincias de nuestro país en una furgoneta, para retratar esas cosas que nos hacen a los argentinos, ser argentinos.

Foto: en esta camioneta el joven fotógrafo piensa recorrer la Argentina de sur a norte.

El viaje comienza desde el Alto Valle hacia el sur, bordeando la costa patagónica hasta llegar a Usuhuaia. Luego, sube hacia el norte del país, por el lado de la cordillera hasta dar la vuelta entera en un recorrido que le llevará, aproximadamente, un año. Y, una vez finalizado el trip, su idea es hacer un documental sobre la cultura argentina.

Así, como le escribió un amigo en sus redes sociales, con sus registros fotográficos hechos libro, Gastón tiene el grandioso poder de poner el mundo en tus manos.

