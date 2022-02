La vida en los confines del mundo

Gustavo Barreiro es de Mar del Plata pero, por su trabajo, hace tiempo que vive en el fin del mundo (Ushuaia). Es Observador Meteorológico y en enero cumplió año de campaña en la Base San Martín, ubicada al oeste de la Península Antártica. Ahí se desempeña como Jefe de la Estación Meteorológica de la Base, donde realiza mediciones y observaciones de parámetros meteorológicos.

Toma registros de sus días en el hielo para compartirlos en sus redes sociales y asegura que, a pesar de lo inhóspito de esas latitudes, los días son muy entretenidos gracias a todas las actividades que deben hacer a diario.

FOTO: Este grupo de 22 hombres lleva un año en la Base San Martín, que depende del Ejército Argentino, y donde de llevan cabo diferentes actividades científicas.

Hace no mucho tiempo, junto a un compañero de la base, Gustavo capturó con la cámara de su celular, un fenómeno climático inusual: las “Frozen Flowers” (flores de hielo) y su registro recorrió el mundo.

Hoy, su foto es una de las 14 imágenes seleccionadas para formar parte del Calendario 2022 de la Organización Meteorológica Mundial, “que muestra la belleza y fragilidad de nuestro planeta y las asombrosas fuerzas de la naturaleza que nos rodean”, según destacaron desde la Organización.

Foto: Flores de hielo. "En invierno se congela el mar y se forma el pack de hielo. Ahí fue cuando sacamos la foto de las flores de hielo. Ese día fuimos a hacer la medición del pack de hielo. Vamos midiendo el grosor para saber cómo evoluciona. Y nos llamó la atención que había formaciones que no habíamos visto nunca. Sacamos fotos, sin saber que era un fenómeno tan poco frecuente, y las enviamos la departamento de Glaceologpia del servicio de Hidrología. Ahí nos dijeron que eran flores de Hielo y que nunca se habían registrado tantas en esa zona y nunca de ese tamaño. Fue increíble".

La vida en la base

En la Base San Martín, comparten vida en el hielo 22 hombres; la mayoría personal militar, excepto Gustavo y otro compañero, que son civiles. “Estar acá es una experiencia única. Sí, es difícil, es muy inhóspito y no hay civilización en muchos kilómetros a la redonda, somos los únicos seres humanos acá y a veces se siente estar tan alejados. Pero, por suerte, se hace muy llevadero, son todos muy buenos compañeros y hacemos muchas actividades”, cuenta este observador que en enero cumplió un año en la Antártida, y calcula que la campaña va a durar 15 meses en total.

Allá el hielo, lo es todo.

Para hacer muchas de las mediciones que lleva a cabo en la Estación Meteorológica, es necesario que el mar esté congelado para poder medir el pack de hielo (hielo a la deriva), clasificar los témpanos o tomar registros de la presión atmosférica o la intensidad del viento y dar apoyo a los pronósticos para las distintas actividades en la Base.

FOTO: “La forma de obtener agua dulce es picar los bloques de témpanos que quedan congelados cerca de la orilla; los picamos a la vieja escuela, pico y pala y los ponemos en cajones naranjas. Después van a un derretidor grande y con eso obtenemos agua dulce para cocinar, bañarnos o para tomar.

Dependiendo de la época del año estos hombres hacen distintas actividades como escalada, navegar en bote o recorridas en moto de nieve. “Tenemos actividades e instrucciones que nos da el personal del ejército que forman parte de los conocimientos válidos para usar acá en Antártida y también son parte de la recreación”, relata.

Y la fauna también es otro fenómeno alucinante, segura Barreiro; al igual que los paisajes y ni hablar de fenómenos climáticos como la noche polar, que dura más de 45 días entre junio y julio o lo que pasa en el verano, que es de día durante todo diciembre y enero.

FOTO: Paisajes. “Hemos podido registrar fenómenos poco frecuentes como nubes nacaradas (nubes estratosféricas polares), fenómeno que generalmente se produce antes de que se empiece a romper la capa de ozono, en los meses posteriores a la primavera”, detalla y explica que son nubes que se caracterizan por sus vistosos tonos pastel y se forman a temperaturas de aproximadamente -83 °C.

Destacado Un dato. Este año fue la primera vez que se registró que el pack de hielo se rompió tres veces. Generalmente se rompe una vez; rara vez, dos veces. Este año se rompió, y se volvió a congelar dos veces hasta que la tercera se rompió finalmente, explica este observador.

Además de la una estación meteorológica, esta Base antártica dependiente del Ejército Argentino, cuenta con un laboratorio del Instituto Antártico Argentino (IAA). Allí se desarrollan distintas actividades científicas como el estudio del campo magnético, el comportamiento de la ionosfera y de silbidos atmosféricos o el análisis de ruidos cósmicos y estudios glaciológicos, en convenio con Alemania y el IAA.

FOTO: "Cuando el mar se congela, en agosto, se llena de animales y vienen las focas a parir. Vimos el nacimiento de esta foca. Y una de las cosas que más me llama la atención es la fauna que hay acá, a pesar de que es tan inhóspito. Hay muchas aves, petreles, gaviotines, cormoranes. También vimos pingüinos dando vueltas por la base, ballenas, orcas, focas. Impresionante".

Gustavo pasa sus días trabajando durante las horas de luz, y cuando el clima no lo permite, permanece adentro de la base escuchando música por Spotify (cuando la conexión se lo permite), o leyendo alguno de los libros que empacó hace un año (en este momento, está con “El Angel Gris, de Alejandro Dolina”). Eso cuando no está entretenido con la impresora 3D que se llevó para aprender a usar, y con la que ya imprimió distintos objetos de utilidad para sus días en la Base.

FOTO: “Algo que es re loco de estar acá, es que cuando hacés tu valija, te traes tu ropa y las cosas que vas a usar durante todo un año porque después no hay posibilidad de comprar nada más. Lo que consumimos acá, lo traen una vez al año y hasta el próximo recambio no entra mercadería ni nada. De hecho, acá no se maneja dinero. Hace meses que no toco un billete” cuenta entre risas.

Es el día

Hoy, 22 de febrero, se conmemora el "Día de la Antártida Argentina" y se cumplen 118 años de permanencia Argentina ininterrumpida en suelo antártico (de los cuales, los primeros cuarenta años, la argentina fue el único país con ocupantes permanentes, lo que constituye uno de los principales avales de soberanía en el área).

FOTO: "El día que cumplimos un año en la Antártida nos metimos al agua en forma de festejo. Y sí, hacia demasiado frío y el agua estaba helada".



Porque "no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce", compartimos la historia de Gustavo en la patria blanca, una experiencia extrema, enriquecedora, que vale la pena, la distancia, el esfuerzo y el frío. Mientras tanto, en el continente, lo espera su familia y su perra India que es “el ser que más extraño”, concluye entre risas.