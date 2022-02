Las tendencias en make up que son furor este verano

La pasarela propone y la calle impone, así sucede cada nueva temporada. Es que en cuestión de make up, un universo tan fantástico como lúdico, todo está permitido. Desde looks audaces y recargados hasta lo más natural.

Hablamos con Azul Sad, más conocida en las redes como AzuMakeUp, la influencer y maquilladora patagónica que recrea como nadie los estilos con más follows para contarte las tendencias que son furor este verano y cómo lograrlas frente al espejo.

DELINEADOS GRÁFICOS

Destacar los ojos siempre es una buena idea, por eso esta técnica se reinventa cada temporada. “Lo último y de más tendencia son estos delineados jugados, exagerados, con ondas y en colores”, explica Azu. Para eso, es necesario buen pulso y creatividad. Los dibujos pueden adquirir distintas líneas, sobre el párpado móvil, la línea de profundidad del ojo, extenderse sobre el lagrimal e ir más allá de las sienes. Lo divertido es inventar.

“Este delineado no se logra con el lápiz delineador, se hace con delineadores en gel y lo mejor es usar un pincel muy finito para que el trazo quede bien definido” explica Azu. Y los colores que pican en punta van desde los celestes, amarillos, naranjas y rojos hasta los neón. El negro, obvio, no se baja del podio never.



PURO BRILLO

Las decoraciones en el rostro con strass, brillos y stickers son la fascinación del target adolescente. Una tendencia que devino de la serie de Netflix Euphoria, muy popular en el segmento teen, donde predomina la estética glam. “Es el trend del momento, todas las chicas lo quieren y en la tienda de mi estudio vendimos cantidad de kits con diferentes tipos strass”, cuenta Azu. Corazones, estrellas, triángulos, gotas, hay de todo para lucir tanto en la cara como en el escote y resto del cuerpo.

La técnica para que duren toda la noche es “usar un pegamento para pestañas postizas, se usa una sola gotita en cada strass, se pega y listo, la magia está hecha”, explica la maquilladora. Pero, si aún así te cuesta manipular cada pieza, podés recurrir a las planchas de stickers o strass autoadhesivos (duran un poco menos, hay que decirlo) o usar el lápiz levanta strass que tiene cera en la punta para levantar el brillito elegido y colocarlo en el lugar que quieras con mayor precisión. Un match que no falla es sumarle glitter en todo el párpado o recrear el foxy eye, estirando las sombras para rasgar la mirada en modo loba.

EFECTO GLOSS

Ya no más el bronceado cartón, ante todo la salud. Ahora las pieles se usan luminosas, traslúcidas y naturales. “El efecto gloss o glow se logra con iluminadores en polvo, líquidos o en barra y las técnicas para aplicarlo son mezclarlo con la base o colocarlo directo en la cara, en los pómulos, arriba del labio (en el piquito que se forma debajo de la nariz), a los laterales de los ojos y en la frente”, describe Azu.

Otro tip es fundirlo con la crema hidratante corporal para lucir una piel satinada. En los labios gana el acabado wet y glossy. “Vemos bocas carnosas, tiernas y apetitosas que parece que no estuvieran maquilladas, la clave es hidratar mucho los labios, elegir labiales nude o en tonos rosados y sumarles un brillito arriba para darle efecto mojado”.

SKIN CARE

“El cuidado de la piel es la tendencia más importante de los último años, y es la que más hay que seguir”, afirma Azu. “Esto aplica a todas las edades. Ningún make up vale si la piel no está bien cuidada. Mucho más en Neuquén, que con el clima árido las pieles tienden a resecarse, y si a eso le sumamos el sol, el calor y el cloro de las piletas, las pieles se dañan mucho más. Para evitar eso es importante adoptar una rutina de cuidado facial y sumar tratamientos semanales con mascarillas hidratantes, sobre todo después de pasar un fin de semana en el lago”, aconseja.

No hay excusas, las opciones son muchas y de todo precio, solo hay que hacerse el hábito. Porque al fin de cuentas, no hay nada más lindo que una piel sana, que nos permita probar distintos looks, jugar con pinceles y brillos, para volver a empezar, una y otra vez, a cara lavada y feliz.