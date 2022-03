Postpandemia, premian la mirada de jóvenes artistas

El Museo Nacional de Bellas Artes fue el escenario elegido para el lanzamiento de la tercera edición del concurso de fotografía y video “Imágenes de un nuevo tiempo”, organizado por la Fundación Bunge y Born con premios por 5 millones de pesos y mentorías.

En su paso por la ciudad su presidente, Gerry Della Paolera, dijo que “Neuquén es un faro”, contó todas las propuestas que se están analizando para lanzar en la Provincia y recordó cómo fue su última visita estos pagos, hace 23 años.

“La fundación está presente en Neuquén con motivo del lanzamiento de la tercera edición del concurso de fotografía y video, que originalmente se ideó durante la pandemia y se pensaba mostrar imágenes de tiempos nuevos. Hicimos el lanzamiento en el Museo Nacional de Bellas Artes y es un concurso para que los artistas jóvenes den su mirada de la época de la postpandemia”.

Con tono pausado y firme, Della Paolera nos contó que el concurso cuenta con “tres premios, la inversión social que ha hecho la fundación es de alrededor de 5 millones de pesos. El primer premio es un apoyo a su carrera profesional equivalente a 400.000 pesos”.

Foto Covid Art Museum

“La fundación siempre tuvo la idea de ser federal. Por eso el año pasado hicimos el lanzamiento en la ciudad de Rosario (Santa Fé) y este año, en Neuquén”, continuó.

Y no sólo por el lanzamiento es federal. “Los mentores que van a participar con los talleres de trabajo con los ganadores y de quienes obtengan menciones son neuquinos; es decir, es un concurso que hace lugar al capital humano neuquino. Esta es la primera razón por la que estamos en Neuquén”.

Hay más

Pero eso no es todo, la visita del prestigioso economista (que fue el rector de la no menos prestigiosa Universidad Torcuato Di Tella), también se reunió con el ministro de las Culturas (Marcelo Daniel Colonna) y todo parece indicar que algo saldrá de esa charla.

“Nos hemos reunido para analizar, sobre todo, convenios marco en el área de la digitalización de archivos. La fundación tiene un centro de digitalización que está en la frontera, que usa tecnología que luego se coloca en la nube para la utilización de ciudadanos e investigadores. También hemos hablado sobre la realización de un seminario sobre industrias creativas”, nos contó.

Para cerrar una visita de superacción, el titular de la fundación estuvo con Osvaldo Llancafilo, ministro de Educación. “Hemos analizado la posibilidad de dar cursos, que nosotros damos bajo lo que llamamos ‘Programa Sembrador’, para la ruralidad pudiendo ser tomado por docentes y les permitirá acceder a una certificación que les daría puntos para su carrera profesional. Nosotros tuvimos con Neuquén un convenio de este tipo entre 2019 y 2020”.

Gerry Della Paolera: “En Neuquén cubrimos un amplio espectro, el de la salud, la temática educativa y cultural".

“En Neuquén cubrimos un amplio espectro, el de la salud, la temática educativa y cultural. La fundación tuvo intervención en Neuquén desde hace 40 años y ve a la provincia como un faro de cultura, a la ciudad como faro de la Patagonia y la provincia nos interesa mucho para tener este tipo de intervenciones innovativas”.

Vamos cerrando la charla y le preguntamos “¿Hace mucho no venía a la provincia?” y nos responde: “Si! La última vez que vine a la ciudad fue como rector de la Universidad Torcuato Di Tella en el año 1999. No vengo desde hace 23 años y he observado que la ciudad y la provincia han explotado, en el buen sentido de la palabra”.