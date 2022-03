Las aves playeras tienen su propio festival en Las Grutas

Ante la urgente necesidad de divulgar la importancia de la conservación de las aves migratorias que llegan dos veces por año al Área Natural Protegida Bahía San Antonio, el fin de semana se llevará a cabo el 12º Festival Aves Playeras Bahía San Antonio con un ciclo de charlas virtuales y actividades presenciales al aire libre.

El fin es promover la conservación de las aves y su hábitat natural. Para ello, la Fundación Inalafquen realiza este evento en Las Grutas, todos los años desde 2010, que invita al público a ser parte activa del cuidado del entorno natural a través de educación ambiental.

Liz Assef es coordinadora de COA Kius, Club de Observadores de Aves de la Bahía de San Antonio, y colaboradora de la Fundación que organiza el Festival. “El mensaje que queremos dar es que todos empecemos a ser parte de esta gran bandada y para ello es elemental que conozcamos, aunque sea, un poco de las aves migratorias. Ellas hacen esfuerzos increíbles en sus migraciones, y en cada sitio de parada, como la Bahía de San Antonio, necesitan alimentarse y descansar para seguir su largo viaje. Esos sitios que las aves utilizan para descansar son nuestras playas y tenemos que saber y conocer para cuidarlas”, explicó.

Uno de los principales problemas que padecen hoy estas aves en las playas del Golfo Azul, es la invasión de cuatriciclos, motos y vehículos 4x4 en zonas protegidas, aunque la circulación motorizada por las playas está prohibida por Ley en toda la provincia de Río Negro (y más aún en el ANPBSA).

Al respecto, Liz explica que la intrusión de estos vehículos en las zonas de reposo de las aves “es como si un auto o un cuatri nos pasara por encima cuando estamos durmiendo", ilustró y asegura que si no cuidamos ese lugar, las aves playeras migratorias no podrían completar su larga ruta de migración. Por eso, como asegura esta observadora, el objetivo primordial de este Festival, es conocer para empezar a querer y, una vez que empecemos a querer, podremos empezar a proteger. "Hagamos que las aves playeras nos sigan eligiendo”, remarcó.

MURAL DE ALTO VUELO

Dentro de las actividades presenciales, el Festival propone un ciclo de charlas virtuales y actividades presenciales al aire libre como talleres en la playa y de instrumentos musicales. Y, para el domingo, anuncia el descubrimiento del mural que está pintando en la Tercera Bajada de Las Grutas, la artista plástica oriunda de Villa Regina, Carolina Perazzoli.

“La convocatoria para este mural se dio por la relación que tengo con las aves y el Club de Observadores. Estoy muy contenta de poder hacerlo porque además de toda la poética que las aves han despertado siempre en los artistas, ellas también son muy importantes en la educación ambiental porque son indicadores de la salud de los ambientes. Por eso, siempre colaboro con las los Festivales tratando de rescatar nuestro patrimonio natural y cultural como fuente de identidad”, aseguró Perazzoli quien además de ser profesora nacional de pintura, es observadora de aves.

"El mensaje es ese, tomarse el tiempo para observar la naturaleza algo que para los niños es muy importante porque colabora con su desarrollo cognitivo. Además, poder tomarse tiempo para observar, prestar atención a una flor, a un bichito, a un animal, ayuda a respirar, a desestresarse, motoriza la creatividad. Y, a su vez, tenemos que tomar cierta distancia con las aves y la naturaleza para poder observar con respeto. La observación siempre es en silencio y con respeto, y eso es lo que está ilustrado en el mural”, detalló la artista visual.

Como docente y artista me interesa difundir la diversidad natural de nuestras especies, para darlas a conocer, poder nombrarlas. Si no nombramos es como que no existen, reflexionó Perazzoli.