Luxor en Neuquén: pinta un jardín y pintarás el mundo

El artista callejero de La Plata estuvo en Neuquén para pintar la fachada de las dos sedes del jardín de infantes conocido como “el jardín de los murales”.

Convocado por Verónica Martín, la directora de este jardincito, Luxor ya había pintado la fachada años anteriores. El primero fue en 2013 y el otro en 2016. Este año, tocó renovar el mural de la sede principal y pintar la nueva sede. “Como íbamos a pintar dos jardines, le dije a Vero que hagamos el jardín del Sol y el de la Luna, porque son los astros que nos dan la comida, gracias a ellos crecen las plantas, nos dan las mareas, etc. Y, en mi concepción cósmica, todo se conecta con ese sol y esa luna”, contó Luxor.

En la sede principal, en una pared lateral del edificio, el mural tiene un sol gigante explotado de luz y colores, con tanta textura que “parece que se mueve”, dice Vero. Y, mirando hacia la calle (literal), hay un personaje rodeado de naturaleza, en un entorno de flores y hojitas que agita el viento. Llamativo, alegre y muy colorido, para este diseño, que va desde el zócalo hasta el techo, Luxor tuvo en cuenta qué cosas podrían suceder dentro de esos espacios del jardín, para que los niños y niñas lo puedan aprovechar al máximo.

“Yo pinto con amor y para la vida, por eso siempre hay pajaritos, bichos, soles”.

En la sede nueva, la luna es la protagonista del mural que recorre toda la esquina. Dos figuras humanas, acompañadas por un ave rodeada de flores, que lleva en su pico una ramita verde, nos conducen hasta la esquina. Por el otro lado, también en un entorno de naturaleza, un enorme pájaro sobrevuela los hogares mientras se adentra en la noche, noche que no hace a este mural, menos colorido y exuberante que el del sol. La pintura nos va llevando hasta la esquina, donde una Luna rodeada de estrellas, nos sonríe con un gesto sabio y sereno, entrañable (para quien escribe).

“Cuando pinto un mural así, pienso en todo lo que puede pasar delante de la pintada. El solcito tiene una mirada tierna porque no quería que de miedo a los chicos. O, por ejemplo, quiero que las flores recorran toda la fachada así pueden aprovecharlas en la foto de fin de año”, explicó el muralista.

Al respecto, la directora de la escuela cuenta que para alejarse de la típica estética de los jardines de infantes, el primer mural que encomendó a Luxor en 2013 era más místico, y fue furor. El siguiente, en 2016, ya tenía la presencia del sol pero con soles que estaban invertidos y, como todo lo rupturista, a los niños les encantaba.

“Quería una estética diferente, con identidad propia, que fuera verdaderamente artística. Nos gusta esta idea de pensar quién es el que está derecho, ¿el que pinta o el que mira?, de que todo puede ser, de que en las diferencias hay riqueza. Y eso es también lo que nos gusta de la obra de Luxor y su estética, porque tiene mucho que ver con la identidad del jardín que está enfocada en la naturaleza, en la inclusión en la diversidad, en la discapacidad, en diversidad de familias, de todo, y los murales son así, diversos e interpretativos”, remarcó la docente.

Explotados de color, naturaleza y miradas que desbordan de expresividad estos murales con los astros más importantes para la vida, hacen que entrar al jardín todos los días sea toda una experiencia sensorial, y no solo para los niños, también para las docentes, los padres o para los transeúntes que pasan a diario por allí.

LA ASAMBLEA LUXORIANA

Luxor es un artista de la ciudad de La Plata que hace 12 años que pinta en la calle y lleva más de 500 murales hechos en ciudades de todo el país y también en otros países como Perú, Brasil y Uruguay.

No es su primera vez en la Patagonia. Hay obras suyas en Bariloche, El Bolsón, Viedma, y en todas está presente la vida en distintas formas: hojitas y flores coloridas, pajaritos en pleno vuelo, ojos enormes que miran el mundo con asombro, rostros, astros con rostros; figuras con las que busca entrar en diálogo con la comunidad.

“Imagino que en la asamblea luxoriana habría pajaritos, animales, bacterias, hojitas y personas. No considero la vida humana por sobre el resto de las demás vidas. Por eso me gusta que en esta asamblea de personajes estén todos los que habitan la naturaleza juntos”, reflexiona.

“Considero que las artes son para interpelar en todos los momentos de la vida porque cada momento te va abriendo una puerta diferente. Por eso, a mí me gusta decir que un mural, una pintada, es el picaporte que abre, pero la puerta la tenés que traspasar vos para ver a dónde te lleva”, reflexiona Luxor.

En el universo de este artista, que se autodefine como un laburante cultural, no se trata solo de pintar sino de todo lo que pasa alrededor del acto de pintar. “Un mural es un proceso público. Por eso al jardín Surquitos no vengo solo a cumplir con un trabajo, vengo a comprometerme emocionalmente con lo que hago. No quiero que solamente me quede bien el sol, quiero que me quede hermoso; quiero hablar con la gente, que los nenes me vean la cara y ver la de ellos, charlar con los vecinos. No pinto con auriculares porque quiero escuchar a las personas que pasan”, aseguró.

SELFIIE!

Ahora las calles neuquinas cuentan con dos nuevas piezas de arte callejero que interpelan al público desde la importancia de la conexión de las personas con la naturaleza. Estas obras nos hablan a todos, sin importar quiénes somos. Y la magia ya está sucediendo, la gente pasa y frena maravillada a sacarse fotos con el universo de Luxor detrás.