¿Por qué nos fascinan tanto las pelis de vikingos?

Por Carlos Ramos, humorista y actor patagónico.

Hay épocas en que se imponen ritos. En la pantalla es igual. En un momento fueron los spaguetti western, las películas catástrofe, los héroes de acción, los zombies… hoy podríamos decir que nos conquistó lo nórdico.

Grandes y chicos disfrutan de la cultura de los hijos de Odin. Los más pequeños blanden martillos a la manera de Thor, el dios de la guerra, mientras nosotros soñamos con tener un segundo la gloria Ragnar.

Estamos a horas del estreno de otro film hijo de esta época: EL Hombre del Norte. Pero no es una más. Es una película de autor, con todo lo que eso significa.

Pero vamos por partes (sin alusiones a la espada y el cercenamiento, o sí…). Mucho antes de todo esta marea nórdica, nuestro máximo exponente literario ya se había enamorado de esta cultura.

Siete Guerreros

Existe un libro que trata solamente de una lápida. Siete Guerreros Nortumbrios, es su título, y fue escrito por el lingüista Martín Hadis. La lápida, pertenece a Jorge Luis Borges.

Entusiasta de la cultura vikinga y la literatura islandesa, Borges, por voluntad de María Kodama, tiene en su tumba elementos vikingos, que luego de un gran estudio fueron descifrados. En el frente, hay tallada una imagen de siete guerreros que agitan sus armas y una frase en inglés antiguo que pertenece a un poema que conmemora la batalla de Maldon, ocurrida en el año 991, en la que un ejército sajón tuvo que enfrentar a una horda de vikingos.

La frase es "AND NE FORHTEDON NA", "y que no temieran". Era lo que el líder sajón les advertía a sus hombres antes de la batalla: ¡no teman ante la muerte, tengan coraje!

Precisamente, valentía, era lo que tenían los nórdicos. Esa idea del no temor es, tal vez, lo que aún nos fascina y por lo cual en la actualidad triunfan las series y películas que retratan a esta fascinante cultura.

The Northman

El Hombre del Norte (The Northman) es una de esas obras y se estrena este mes en los cines. Es una historia de vikingos con toques de Shakespeare y está llena de personajes oscuros, violentos y vengativos.

Cuenta con un reparto de lujo: Alexander Skarsgård (el payaso de IT), Nicole Kidman (Virginia Woolf), Ethan Hawke (el muchacho que siempre hace de bueno), Björk (La cantante islandesa),Willem Dafoe (El duende Verde), y una actriz cuasi argentina, la maravillosa Anya Taylor-Joy (la que juega al ajedrez en Netflix). La película está dirigida por Robert Eggers, un director del cual esperamos grandes cosas luego de sus dos primeras producciones (La Bruja y el Faro).

The Northman es una aventura escandinava basada en una leyenda vikinga que rescata Shakespeare en Hamlet. Esta leyenda es la Gesta Danorum (también llamada Historia Danesa) un texto del siglo XII atribuido al historiador medieval danés, con nombre de instrumento musical, Saxo Grammaticus.

En esta obra figura la historia de Amleth, un príncipe que se entera de que su tío mató a su padre, y luego se casa con la reina viuda. El príncipe sabe que su vida corre peligro, así que finge locura y espera el momento adecuado para vengarse.

Señor de la guerra

En los últimos años, varias series se han inspirado en los vikingos, la mejor entre varias otras es Vikings, la historia de Ragnar y Lagertha, que se extendió por 6 temporadas.

Ragnar Lothbrok, el personaje principal de las primeras temporadas de la serie de Netflix al parecer existió realmente, si bien algunos expertos afirman que la leyenda que retrata a este semi-Dios proviene de varias historias de personas diferentes.



Rey de Dinamarca y Suecia, señor de la guerra indiscutible, fue el primero en comenzar asentamientos y reclamar tierras en los territorios conquistados, Inglaterra y Francia.

Su muerte, cuenta la historia, le llegó, como en la serie, de manos del rey Aelle de Northumbria, quien lo capturó luego de un combate y lo arrojó a un pozo lleno de serpientes venenosas. ¿Hacía falta tanta maldad...?

Las vikingas

Pese a su fama de brutos, de bárbaros, los vikings eran una de las civilizaciones más avanzadas de la época. Y las mujeres tenían un papel muy importante. Reconocidas más allá del ámbito del hogar, podían tomar decisiones, salir de viaje, leer y escribir, incluso decidían con quién casarse.

¡Una sociedad mucho más avanzada que la que podía haber en Europa en esa época; y en la nuestra, en ciertos lugares!

Lo cierto es que estos cornudos -otra invención de Hollywood puesto que nunca llevaron cascos con cuernos en realidad- nos apasionan y nos seguirán conquistando con su cultura, sus dioses y esos demonios que los impulsaban a ir siempre más allá.

Si las especulaciones son ciertas, llegaron a América 500 años antes que Colón. A veces, nos aventuramos a imaginar qué hubiera pasado si en lugar de españoles, nos hubieran colonizado ellos.

Para cerrar

Empezamos esta nota hablando de la tumba de Borges. Nos despediremos con el título de uno de sus cuentos publicados en 1975, compilados en el libro de Arena. "There are more things" ("Hay más cosas"), es una cita de Hamlet. La frase completa del original es: “Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que se sueñan en tu filosofía".

Como un faro, William Shakespeare, sigue guiando las velas de los creadores de historias de ayer, hoy y mañana. Y nos señala que hay mucho más de lo cual se sorprenderán nuestros ojos, como los ojos de los hombres del Norte.