Resetea tus intestinos: el libro que hace bien

En el mes de abril, el reconocido Dr. Facundo Pereyra, gastroenterólogo de Cipolletti, publicó su primer libro “Resetea tus intestinos”, en el que comparte su novedoso método para mejorar la salud digestiva, que ya dio asombrosos resultados a más de 30.000 pacientes en todo Latinoamérica.

Apenas salió el libro de la imprenta, Facu viajó a buenos Aires para presentarlo en la 46° Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde tuvo tanta aceptación por parte del público que ya está 3° en ventas de su editorial.

Foto: El libro de Facu está en el puesto número 3 en ventas en Yenny El Ateneo y entre los 100 más vendidos en Cúspide.

“Fue muy emocionante estar ahí porque vinieron pacientes para contarme que habían cambiado su calidad de vida gracias a nuestro método. Una paciente me dijo que hace 5 años no podía caminar por el dolor de panza que la postraba y con nuestro plan, ahora está asintomática. Me emocioné mucho con ella. Y así, muchos casos, fue muy lindo”, contó sobre su paso por la imponente feria.

Foto: Toda la familia acompañó la presentación del libro. De izquierda a derecha, el padre de Facu, Dr. Juan Carlos Pereyra, Lisandro Pereyra (hermano y también médico), y su madre.

Soluciones sencillas a enfermedades difíciles

A lo largo de 300 páginas, el doctor cuenta tanto su historia como la de su padre (también médico de su misma especialidad, con amplia trayectoria) en el ámbito de la gastroenterología, y su búsqueda por encontrar una forma de ayudar a personas con problemas digestivo crónicos.

En ese camino, ambos desarrollaron un original y revolucionario plan basado en un método, tan simple como revolucionario, que combina la medicina alternativa con la tradicional. Lo llamaron: reseteo digestivo y tiene como fin curar el síndrome de intestino permeable que, tal como explican los Pereyra, es la causa de muchísimos males que afectan nuestra salud.

Foto: Facundo Pereyra, además de atender su consultorio particular, hace 12 años que trabaja ad honorem en el hospital público de Cipolletti. Desde Cipolletti, hace llegar sus recomendaciones a todo Latinoamérica.

“Este síndrome, que está en fase de estudio por la medicina convencional, es responsable de muchos síntomas de malestar y de, por lo menos, 90 cuadros clínicos que se pueden mejorar sin medicamentos, tan solo con este método”, asegura este grurú de la gastroenterología. Y, en el libro, describe 15 enfermedades que pueden aliviarse o revertirse con su plan de receteo digestivo como fibromialgia, Hashimoto, enfermedades de la piel, ansiedad, fatiga y depresión, cefaleas, etc.

“A quien lo lea, trato de transmitirle de qué forma el intestino puede enfermarnos y no solo afectar la función digestiva sino el funcionamiento total del resto de nuestro cuerpo. Siempre digo que síntomas como el dolor de cabeza, erupción de la piel, cansancio, dolor articular, hinchazón de manos, pies y cara, o incluso no poder bajar de peso, están relacionados con la permeabilidad de nuestro intestino y el empobrecimiento de nuestra microbiota”, enumera.

Foto: Está comprobado que el 80% de las células del sistema inmune se sitúan en la pared del intestino, entonces cuando el sistema digestivo funciona bien, el sistema inmunológico funciona mucho mejor.

Es viral

Hace 5 años que, aprovechando las herramientas de difusión que ofrecen las redes sociales, desde sus cuentas de Instagram y Facebook, Facu comparte información para mejorar la salud integral de las personas. Rápidamente, su nombre y su plan MDB15 se hicieron “viral” a lo largo y ancho de Latinoamérica y hoy más de 170 mil usuarios siguen sus recomendaciones y lo consultan de forma online.

Tips, recetas, consultas en vivo, grupos de apoyo, este médico supo crear una red de atención y contención para personas con enfermedades crónicas (desde las más leves y comunes, hasta graves), personas que no lograban respuestas en otros tratamientos; con el programa desarrollado por el, en tan solo 15 días mejoraban notablemente de sus dolencias.

Ante tanta masividad, las oportunidades no tardaron en llegar y el libro se empezó a gestar. “La jefa de la editorial El Ateneo, Marcela Luza, hizo nuestro programa MDB15 y solucionó una migraña que tenía hace años. Entonces, me contactó para escribir este libro, poder contar nuestra historia y trasmitir lo que hacemos a toda la población. Junto a ella y a Carolina Genovese (editora de la misma editorial), comenzamos a trabajar y llegamos a la Feria del Libro”.

Foto: Durante la presentación el autor de "Resetea tus intestinos" compartió con quienes se acercaban hasta el stand de El Ateneo.

Según aseguró el doc, todavía no hay fecha cierta para la presentación oficial del libro en nuestra región pero, mientras tanto, sigue recibiendo avales de todos lados. Recientemente recibió la noticia de que su trabajo será declarado de interés provincial por la provincia de Río Negro, y dos de sus trabajos científicos que destacan la efectividad de su método con porcentajes de entre el 70 y 90% de solución de patologías digestivas y extra digestivas, fueron aceptados en el Congreso DDW 2022 (el Congreso Americano de Gastroenterología).

¿Por qué Facu decidió plasmar todos estos años de trabajo, tanto de él como de su padre, en 300 páginas aptas para quien desee mejorar su calidad de vida? Porque, al fin y al cabo, tal como dice el juramento hipocrático, de eso se trata ser médico: “No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”.

Si te interesa el libro, está disponible en Yenny El ateneo o por Internet con envío a domicilio en Tematika.