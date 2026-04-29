Córdoba reafirma su posición como uno de los destinos principales de turismo religioso en Argentina, impulsado por la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, el primer santo nacido, vivido y fallecido en el país. Cada año, miles de peregrinos se acercan a la provincia para recorrer las rutas que este sacerdote realizó en su labor pastoral en el oeste cordobés.

La tradicional peregrinación que revive los caminos del Cura Gaucho combina fe, historia y naturaleza, y mantiene su atractivo durante todo el año, aunque alcanza picos destacados durante fechas como Semana Santa. En esta última, la provincia registró un promedio de ocupación cercano al 80%, con localidades puntuales que superaron el 90%.

“Sabemos que para esta fecha nuestro Santo, el Cura Brochero y todo el cronograma espiritual y de fe que gira en torno a él se volvió un clásico en la elección de la gente”, afirmó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacando la importancia que este producto turístico tiene para la región.

Las cifras reflejan un fuerte movimiento en las zonas vinculadas a la obra del santo. En Traslasierra, por ejemplo, Las Rabonas alcanzó un 93% de ocupación, San José y Yacanto un 87%, Nono un 69%, Villa Cura Brochero un 57% y Mina Clavero un 64%. Otros destinos serranos mostraron también altos niveles de afluencia, como La Cumbrecita con 100%, Villa General Belgrano con 93%, Río Ceballos con 96% y Miramar con 92,5%.

El Camino de Brochero se presenta como una experiencia integral que combina cultura, espiritualidad y naturaleza. Este recorrido invita a seguir las huellas del santo a lo largo de diferentes puntos de la provincia, incluyendo peregrinaciones, celebraciones y eventos culturales que profundizan en su legado.

El circuito se divide en etapas que reflejan la vida del santo: su nacimiento e infancia en Villa Santa Rosa de Río Primero, comenzando en el paraje Carreta Quemada; su juventud y formación en la ciudad de Córdoba, donde se preparó como sacerdote; y finalmente su obra pastoral y social en Villa Cura Brochero y la región de Traslasierra, donde desarrolló su misión.

Dentro de esta propuesta destaca el Camino del Peregrino, un trayecto de aproximadamente 28 kilómetros que recrea uno de los recorridos emblemáticos del Cura Brochero en las sierras cordobesas. Principalmente realizado a pie, este camino comienza en el paraje Giulio Cesare, en las Altas Cumbres, y desciende hasta Villa Cura Brochero atravesando paisajes serranos.

Durante el trayecto se encuentran ocho estaciones que funcionan como espacios para el descanso, la oración y la reflexión, permitiendo a los peregrinos avanzar de forma gradual mientras disfrutan de arroyos, quebradas y miradores naturales.

Para quienes deseen más información, está disponible el sitio oficial https://caminodebrochero.cba.gov.ar/camino_del_santo/, donde se detalla esta experiencia que combina devoción, historia y naturaleza en la provincia de Córdoba.