"PSG no tiene nada que envidiarle a los clubes históricos"

En una entrevista con la revista oficial del París Saint Germain, Lionel Messi aseguró que la Liga de Campeones, el principal objetivo de la institución "es un torneo complicado que no siempre la gana el mejor equipo". "Ganar la Champions es complicado porque están los mejores y cualquier error o detalle te puede dejar afuera. Creo que tenemos equipo para intentar conseguirla. Estamos ilusionados pero hay que ir con tranquilidad", manifestó el supercrack rosarino, cuatro veces ganador del máximo torneo europeo a nivel de clubes con el Barcelona.

El actual número 30 del PSG advirtió que "no siempre gana el mejor equipo" y que para conseguir el título "se necesita un conjunto fuerte porque los equipos fuertes son los que consiguen los objetivos". El próximo 9 de marzo, París Saint Germain disputará ante Real Madrid el desquite por los octavos de final de la Champions. En el partido de ida, ganó por 1 a 0 con un gol de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento.

A seis meses de su impactante llegada al club, Messi destacó que "París Saint Germain está en crecimiento continuo desde hace diez u once años" y que aún tiene margen para afianzarse como uno de los mejores del mundo. "Cada vez se va haciendo más grande y no tiene nada que envidiarle a los clubes históricos" remarcó el capitán de la Selección Argentina.

En otro tramo de sus declaraciones, Messi elogió a sus compañeros Angel Di María y Neymar, y habló de su nueva relación futbolística con la joven estrella Kylian Mbappé."Era al único que no conocía, pero de a poco nos vamos conociendo más adentro de la cancha para intentar relacionarnos mejor y sentirnos más cómodos" explicó, tras lo cual agregó que "es muy lindo estar en la cancha con los mejores. En Barcelona ya me tocó y ahora me toca acá en París".

Por último, el astro argentino habló de la hinchada de París Saint Germain y el gran ambiente que se vive en el estadio Parque de los Príncipes: "Es un estadio especial por cómo lo vive la gente que está los 90 minutos cantando. Lo viví cuando vine de visitante y ahora tenerlo cada semana es muy lindo. La gente se siente porque no para de cantar un minuto y la explosión después un gol, al ser un estadio cerrado, te retumba todo", relató.

El plantel de París Saint Germain retornó a los entrenamientos luego de la derrota del fin de semana ante Nantes, como visitante, por 3-1 y recibirá el próximo sábado a Saint Etienne por la fecha 26ta. de la Ligue 1.