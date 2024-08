El "Diablito" Echeverri continuará en River: la decisión del Manchester City

Alivio en River, por ahora Guardiola no piensa en Manchester City para el 2024.

Desde el miércoles, en Inglaterra giraba un rumor que preocupaba a River Plate. El mismo, aseguraba que Claudio Echeverri podría llegar a sumarse al Manchester City de manera anticipada por la grave lesión de Oscar Bobb. Sin embargo, este viernes el propio Pep Guardiola se encargó de desmentirlo y de llevarle alivio al mundo Millonario.

A principios de año, la entidad argentina y la inglesa llegaron a un acuerdo por Claudio Echeverri: venta por una suma cercana a los 25 millones de euros, pero se quedaría a préstamo hasta diciembre del 2024. Hasta ahí, todo bien. Luego de la llegada de Marcelo Gallardo, "El Diablito" sigue siendo titular y es pieza importante en el equipo que viene de ganarle 1 a 0 a Talleres en Córdoba por la ida de los octavos de la Copa Libertadores de América.

Pero este miércoles sonaron las alarmas en Núñez. Es que, en el entrenamiento del City, Oscar Bobb se fracturó el peroné y deberá pasar por el quirófano, por lo que será baja por varios meses. A esto se le suma la salida de Julián Álvarez, por lo que el conjunto mancuniano se quedó con pocas opciones en ataque. Esto generó un fuerte rumor que indicaba que Echeverri podía llegar a viajar a Manchester antes de tiempo, más precisamente en este mercado de pases.

Este viernes, en la conferencia de prensa previa al debut en Premier League ante Chelsea, Pep Guardiola le llevó alivio a Gallardo y a los hinchas millonarios. Cuando le consultaron sobre este rumor, el DT español respondió: "No tengo idea sobre un pedido para sumar a Echeverri ahora. No he hablado con Txiki Begiristain (director del fútbol) sobre el tema".