En el marco de la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, Noruega y Senegal se enfrentarán este lunes a las 21:00 en el New York / New Jersey Stadium. El encuentro promete ser un choque de alto voltaje entre dos selecciones que buscan consolidar sus chances de avanzar a la siguiente etapa del torneo.

Noruega llega a este compromiso tras una contundente victoria en su debut, donde se impuso por goleada a Irak con anotaciones de Erling Haaland, quien marcó dos goles, además de Leo Östigard y Kristian Thorstvedt. Con este resultado, los Vikingos Rojos lideran la tabla del grupo, superando a Francia gracias a una mejor diferencia de goles. La última fecha los enfrentará a Les Blues en un duelo que puede definir el primer puesto, considerando que el desempate olímpico privilegiará el enfrentamiento directo entre ambos equipos.

Por su parte, Senegal comenzó el Mundial con una derrota por 3-1 frente a Francia en el MetLife Stadium. Liderados por Sadio Mané, Los Leones de Teranga necesitan una victoria ante Noruega para mantener vivas sus aspiraciones en un grupo sumamente competitivo y equilibrado.

Formaciones probables entre los Vikingos y Senegal

Noruega alinea a Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland y Antonio Nusa, bajo la dirección técnica de Stale Solbakken.

Senegal presentará a Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson y Sadio Mané, con Pape Thiaw como entrenador.

Este partido adquiere un valor decisivo para ambos conjuntos, ya que una victoria podría ser clave para definir la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Noruega buscará mantener su liderazgo, mientras que Senegal intentará recuperarse para seguir en carrera.

Noruega y Senegal se enfrentan en partido clave del Grupo I del Mundial 2026

En paralelo, Francia intentará asegurar su pase ante Irak en Filadelfia, mientras que otros encuentros del torneo presentan situaciones apretadas, como Uruguay que tras empatar con Cabo Verde, debe mejorar su rendimiento para seguir en la pelea.

El Mundial 2026 continúa generando expectativas con partidos vibrantes y definiciones que mantienen en vilo a los aficionados de todo el mundo.