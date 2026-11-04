En el primer turno de la jornada de miércoles, Liverpool iguala 1-1 con Fenerbahçe en el Chobani Stadyumu, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Los Reds tendrán nuevamente a Alexis Mac Allister de titular en un partido donde buscarán su cuarta victoria en el certamen continental para unirse a la cima de la tabla junto al Paris Saint-Germain. El encuentro es televisado por ESPN y Disney+.

Fenerbahçe 1-1 Liverpool, los goles

La apertura del marcador llegó promediando la primera mitad de la mano de un juvenil. Después de un envió despejado por la defensa, Trey Nyoni capturó el rebote y sacó un derechazo algo mordido, pero que ayudado en un desvío en el camino se convirtió en el 1-0 y su primer tanto profesional para Liverpool.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde llegó la reacción de los turcos, también acompañada por la fortuna. Mason Greenwood se hizo cargo de un tiro libre lejano y, si bien su disparo pegó en la barrera, el desvío terminó por confundir a Alisson, que ya no pudo volver sobre sus pasos y vio como ese tiro rebotado se convertía en el 1-1.

La previa

El conjunto inglés llega después de perder 1-0 ante Arsenal por la Premier League y buscarán recuperarse en Champions, donde ganaron sus tres presentaciones anteriores, la última ante Villarreal con un doblete de Mac Allister. El argentino, que viene de ser criticado por su altercado con los jugadores rivales el pasado fin de semana, volverá a ser una pieza clave del mediocampo en los dirigidos por Andoni Iraola, que recuperan en el mediocampo a Dominik Szoboszlai tras su lesión muscular, pero que no tendrán a Ryan Gravenberch por una lesión en el talón.

Después de un ajetreado encuentro con derrota ante Arsenal, Mac Allister vuelve a ser titular en Liverpool. (Foto: Reuters)

Por su parte, Fenerbahçe atraviesa un momento irregular, necesita sumar para mejorar su posición en la tabla y todavía no ganó en lo que va de la fase liga, con una derrota y dos igualdades. El conjunto turco viene de empatar 2-2 ante Slavia Praga y ocupa los últimos puestos. Con el apoyo de su público, intentará dar el golpe en Estambul ante unos Reds que todavía mantienen puntaje ideal.