La FIFA aceptó un pedido de la AFA para que los futbolistas sancionados luego de la final de la Copa del Mundo ante España puedan cumplir sus penas no solo en partidos oficiales, sino también en encuentros amistosos. De esa forma, tanto Leandro Paredes como Nahuel Molina y Thiago Almada podrían regresar al seleccionado mucho antes de lo que se suponía inicialmente.

Las sanciones y el contexto

El viernes pasado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA había dado a conocer las sanciones para los jugadores argentinos que participaron de diferentes disputas con futbolistas españoles al término del partido en Nueva Jersey:

Leandro Paredes: 10 partidos de suspensión y multa de 90.000 dólares

10 partidos de suspensión y multa de 90.000 dólares Nahuel Molina: 7 partidos de suspensión y multa de 90.000 dólares

7 partidos de suspensión y multa de 90.000 dólares Thiago Almada: 1 partido de suspensión y multa de 30.000 dólares

1 partido de suspensión y multa de 30.000 dólares Roberto Ayala: 3 partidos de suspensión (ayudante de campo de Scaloni)

El punto es que todavía no está confirmado si Argentina disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, por lo que tampoco estaba claro cuándo podrían empezar a cumplirse las sanciones. La selección ya tiene asegurada su clasificación por ser uno de los seis países anfitriones, junto con Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Alivio para Argentina: la FIFA permitirá cumplir en amistosos las sanciones a Paredes, Molina y Almada

El cambio de criterio de la FIFA

Si bien la FIFA no había especificado inicialmente en su fallo qué encuentros servirían para cumplir las sanciones, se esperaba que al menos estuvieran incluidos los amistosos internacionales clase A, es decir, partidos reconocidos oficialmente entre selecciones mayores. Ahora, tras la presentación de la AFA, quedó confirmado que esos encuentros también podrán utilizarse para purgar las suspensiones.

Distinto es el caso de una eventual Finalissima contra España, una competencia organizada conjuntamente por UEFA y Conmebol.

Cómo se pueden cumplir las sanciones

Desde 2026 cambió el calendario internacional. La primera convocatoria posterior al Mundial, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, ya no estará dividida en dos ventanas, sino que será una sola de 16 días en la que cada selección podrá disputar hasta cuatro partidos.

De esta manera, si Argentina utiliza los cuatro partidos disponibles entre septiembre y octubre y disputa otros dos en noviembre:

Paredes podría terminar 2026 con seis de sus diez fechas cumplidas y solamente cuatro pendientes para el año siguiente.

podría terminar 2026 con seis de sus diez fechas cumplidas y solamente cuatro pendientes para el año siguiente. Molina quedaría con una fecha pendiente.

quedaría con una fecha pendiente. Almada podría regresar después del primer encuentro.

podría regresar después del primer encuentro. Ayala quedaría habilitado tras el tercer partido.

La incertidumbre por Messi y Scaloni

Por ahora, Argentina no tiene confirmados ni los rivales ni la cantidad de partidos que jugará. En principio, la idea era organizar un encuentro en el Monumental que sirviera como homenaje para el plantel después del Mundial, aunque esa intención quedó en suspenso en medio de la incertidumbre por la continuidad de Lionel Scaloni y, principalmente, de Lionel Messi.

De hecho, la AFA recibió distintas propuestas para llevar a la selección al exterior, pero mientras no exista una definición sobre Messi resulta difícil cerrar los acuerdos económicos. Uno de los destinos que apareció como posibilidad fue China y uno de los eventuales rivales, Uzbekistán.

Hasta ahora, lo que se sabe es que Scaloni seguirá al frente de la selección al menos hasta fin de año y que Messi resolverá su futuro en las próximas semanas. El próximo 20 de septiembre, después del partido de Inter Miami ante San Diego por la MLS, debería viajar a la Argentina para incorporarse a los entrenamientos en Ezeiza.

La AFA buscará reducir las sanciones

La AFA informó que se encuentra "a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia".