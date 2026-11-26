En la previa de un nuevo fin de semana de Fórmula 1, se conoció que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le impuso una sanción económica a Alpine, la escudería en la que corre Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de Qatar. El castigo tiene que ver con irregularidades en los informes financieros que el equipo presentó por la temporada 2025, aunque se aclaró que no superó el límite presupuestario ni obtuvo una ventaja deportiva.

La infracción fue de procedimiento y estuvo relacionada con la exclusión incorrecta de determinados gastos operativos. Entre ellos figuraban costos de marketing, recursos humanos, bonificaciones a empleados, compensaciones y valoración de inventarios. Alpine consideró que esos conceptos podían quedar fuera del cálculo del límite presupuestario, pero la Administración del Límite de Costos (CCA) detectó imprecisiones en la documentación, algo que la escudería francesa reconoció.

Más allá de la admisión de culpa, Alpine aclaró que los errores fueron involuntarios antes de aceptar las conclusiones de la FIA mediante un Acuerdo de Infracción Aceptada (ABA). Como consecuencia, deberá pagar una multa económica, cuyo monto aún no se conoce, y hacerse cargo de los gastos administrativos del procedimiento.

El caso de Alpine se conoció junto con otra sanción, la que recibió Williams por irregularidades en sus cuentas de 2025. En ese caso, la FIA sí detectó un exceso presupuestario menor, de aproximadamente 627.000 libras (el 0,48% del límite), además de una infracción de procedimiento. La ex escudería de Colapinto también recibió una multa y una reducción del 1,5% en el tiempo disponible para realizar pruebas en el túnel de viento y simulaciones CFD durante los próximos 12 meses.