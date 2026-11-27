Un 27 de noviembre pero de 2016, Argentina por fin rompía el maleficio y se consagraba, por primera vez en su historia, campeona de la Copa Davis. En Zagreb, el equipo capitaneado por Daniel Orsanic le ganó por 3 a 2 a Croacia y obtuvo su la tan preciada Ensaladera de Plata. Y a diez años de aquel logro, repasamos qué es de la vida de los protagonistas que salieron campeones.

Juan Martín Del Potro fue el as de espadas de Argentina

Tras haber obtenido uno de los títulos más importantes de su carrera y siendo protagonista, Del Potro dejó de representar a Argentina en la Copa Davis, con un saldo de 15 victorias y solo cuatro derrotas. Y en el circuito ATP, la "Torre de Tandil" siguió compitiendo al más alto nivel, donde llegó al puesto N°3 en 2018.

En ese mismo año, en Shanghai, el tandilense se fracturó la rótula de la rodilla derecha, que derivó en una primera operación en 2019 y cinco más hasta 2022, temporada en la que se terminó retirando tras caer en la primera ronda del Argentina Open ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3.

Desde que ganó la Copa Davis y hasta su retiro, Del Potro conquistó tres títulos ATP (Estocolmo, Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells) y fue finalista del US Open en 2018. Actualmente es comentarista de ESPN en Latinoamérica para los torneos de Roland Garros y el US Open.

Federico Delbonis, el héroe de Argentina en Zagreb

El bonaerense fue artífice de la consagración argentina en el quinto punto contra Croacia, se retiró oficialmente en la temporada 2023. Entre 2016 y el año en el que colgó la raqueta, se asentó como Top 100 en el circuito ATP aunque no pudo volver a ganar un título.

Actualmente Federico vive en su ciudad natal, Azul, donde le comentó al Canal Verte en 2025 que se quedó muy tranquilo con la decisión de retirarse. "Hoy en día tengo una rutina de una persona común y corriente, y la disfruto. En la parte de hoy es la parte en donde quiero estar y la que me está gustando" manifestó.

Además reveló que empezó su camino como entrenador con jugadores jóvenes, a quienes busca transmitirles su experiencia. Contó también que colabora con el Club de Remo de Azul, donde ayudó a organizar un torneo Future y protagonizó un partido de despedida junto a Leo Mayer a fines de 2025.

Daniel Orsanic, el histórico capitán argentino





Después de haber obtenido la gloria eterna, Orsanic siguió al mando del equipo argentino de Copa Davis. El porteño, de 58 años y con ascendencia croata dirigió al combinado albiceleste hasta julio de 2018. En ese trayecto, Argentina perdió 3 a 2 con Italia en Parque Sarmiento (2017), lo que le valió bajar a jugar los playoff por la permanencia en el Grupo Mundial.

El rival en el repechaje fue Kazajistán, en Astana, donde los sudamericanos volvieron a perder por 3-2. Con Guido Pella y Diego Schwartzman como singlistas, no pudo evitar el descenso y decretó la caída del equipo nacional a la Zona Americana I por primera vez en 16 años. Pero, para 2018, tras un buen triunfo ante Chile en San Juan por 3 a 2 con Schwartzman, Pella y Nicolás Kicker, el conjunto celeste y blanco accedió al playoff para volver al Grupo Mundial. La serie ante los transandinos fue la última de Orsanic al mando de Argentina.

Posteriormente, Daniel se vinculó a ESPN como comentarista de las transmisiones para toda Latinoamérica, donde dice presente en los ATP 500, Masters 1000 y los cuatro torneos de Grand Slam.

Leo Mayer, el protagonista decisivo en Glasgow

El Yacaré fue una parte vital del equipo de Daniel Orsanic durante el recorrido de Argentina en la Copa Davis 2016. Mayer dijo presente en tres de las cuatro series que disputó el combinado albiceleste y fue el protagonista decisivo en Glasgow, Escocia, para llegar a la gran final. En la tierra británica, el correntino derrotó a Daniel Evans por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4 y cerrar todo a favor de los albicelestes por 3 a 2 frente a la Gran Bretaña de Andy Murray.

Un año después de haber ganado la "Ensaladera", Leonardo se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo y llegó a ser Top 50 entre 2017 y 2019. Para la temporada 2022, colgó la raqueta en el Challenger de Corrientes, donde solo jugó el cuadro de dobles y alcanzó los cuartos de final con Ignacio Monzón.

Actualmente lleva una vida de bajo perfil, viviendo en su Corrientes natal. Sin embargo, nunca se desligó del tenis: es uno de los entrenadores de Román Burruchaga, jugador al que impulsó hacia el Top 100 entre 2025 y 2026, ganando varios títulos Challenger y metiéndose en su primera final ATP. También fue asistente técnico de Guillermo Coria durante su capitanía en el equipo argentino de Copa Davis.

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Guido Pella, otra pieza clave de la Copa Davis 2016

Si bien el bahiense no estuvo en la nómina de la serie final ante Croacia (igualmente viajó a Zagreb y fue parte del equipo), si dijo presente en los encuentros ante Polonia (ganó el primer punto ante Michał Przysiężny), Italia (se quedó con el dobles junto a Juan Martín Del Potro) y Gran Bretaña (le ganó en cuatro sets a Kyle Edmund dejando a Argentina 2 a 0 arriba).

Tras consagrarse campeón con el conjunto argentino, Pella ganó su único título ATP (Sao Paulo, 2019) y alcanzó otras tres finales en la categoría. Además logró su mejor ranking (20° en agosto de 2019) y alcanzó los cuartos de final de Wimbledon en ese año, donde perdió en cuatro sets frente a Roberto Bautista Agut.

Guido lleva retirado del profesionalismo desde 2023, enfocado sobre todo en su vida familiar. Está casado con Stephanie Demner, con quien tuvo dos hijas: Arianna y Jazmín. Además, tuvo algunas presencias en medios de comunicación de Argentina, donde fue uno de los conductores de "Sala de Jugadores" por DirecTV.

Juan "Pico" Mónaco, uno de los referentes que pasó por Argentina en 2016

Si bien el tandilense solamente estuvo en una serie (vs. Italia, en Pesaro, donde cayó ante Fabio Fognini), el ex Top 10 es reconocido por la ITF como uno de los campeones argentinos al estar presente en la campaña. Con 32 años, el tandilense fue uno de los referentes que dijeron presente en aquel año en el equipo. A la temporada siguiente, en 2017, Pico colgó la raqueta tras perder en la primera ronda de Houston ante Dustin Brown.

Actualmente se dedica al rubro empresarial, donde cofundó la agencia Summa Sports junto a Mariano Zabaleta, donde representan a deportistas, además del marketing y la comunicación de los atletas. También es copropietario y director deportivo del Miami FC, un club de Estados Unidos que milita en la USL Championship, segundo nivel del país norteamericano.

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Carlos Berlocq: su rol en el camino a Zagreb y su presente ligado al tenis

Charly dijo presente, al igual que Mónaco, en una sola serie. Berlocq fue convocado para viajar a Gdansk y enfrentar a Polonia, donde jugó el dobles con Renzo Olivo, partido que perdieron ante Lukasz Kubot y Marcin Matkowski en sets corridos.

El chascomunense se retiró del tenis en 2019, luego de perder en singles y dobles en el Challenger de Biella. Posteriormente se dedicó a ser entrenador, donde trabajó junto a Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Federico Coria y Andrea Collarini. Actualmente no se encuentra colaborando con ningún tenista del circuito.

Renzo Olivo, el único integrante del equipo argentino del 2016 que sigue compitiendo

Si bien Renzo Olivo también formó parte de una sola serie (vs. Polonia, donde cayó en el dobles y en el último singles con todo definido frente a Hubert Hurkacz), es oficialmente uno de los campeones de Argentina en la Copa Davis 2016. Después de esa consagración, el rosarino que hoy cuenta con 34 años ganó el Challenger de San Benedetto en 2019 en singles y cinco más en la modalidad de dobles.

Actualmente quien llegó a ocupar el puesto N°78 en singles (enero de 2017) no tiene posición en el ranking mundial y solo compitió en individuales en cinco torneos (todos en Argentina) donde no superó la primera ronda. Pero en dobles, si tiene puntaje: está N°1213 y ganó un solo partido, en Rosario, junto a Andrea Collarini.