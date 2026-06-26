Arrancó perdiendo, pero Ecuador se lo dio vuelta a Alemania y está en los 16vos del Mundial 2026

Ecuador le ganó 2-1 a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026. De arranque nomás, Leroy Sané puso en ventaja a la Mannschaft, pero Nilson Angulo igualó las acciones para los ecuatorianos. Sobre el final del encuentro, Gonzalo Plata marcó el tanto de un victoria histórica que le dio el pase a 16vos a los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece.

Un encuentro que la Tri jugó como debía le terminó dando el premio de la clasificación. A pesar del mal comienzo con el tanto de Sané, llegó la rápida reacción con el gran gol de Angulo, uno de los que Beccacece introdujo para este encuentro. Cubriendo espacios, llevando a Alemania la incomodidad y por momentos, teniendo la pelota. Es cierto, los germanos terminaron poniendo algunos suplentes en la segunda parte, pero no invalida la conquista. En una avivada, Plata metió el pie en un cabezazo de Kevin Rodríguez y marcó el gol que desató la alegría ecuatoriana.

El abrazo entre Beccacece y Valencia tras el triunfo que los mete en 16vos. (Foto: AP)

El triunfo de Ecuador no modifica su posición final en la zona, ya que termina en el tercer puesto, pero pasó de un empate que lo dejaba afuera a un triunfo que es cosecha suficiente para clasificarse a 16vos de final y seguir en la Copa del Mundo. Alivio total para un Beccacece ultra criticado tras el empate ante Curazao que termina cumpliendo con el objetivo de pasar grupos con un triunfo que quedará en el recuerdo de los ecuatorianos.

Ecuador 2-1 Alemania, los goles

De entrada nomás la selección germana pegó en su primera acción de riesgo del partido. Aleksandar Pavlović la punteó por sobre la cabeza de Pedro Vite, se la cedió a Florian Wirtz y éste a Sané, que la puso con gran precisión contra el palo. A pesar de todas las protestas ecuatorianas, la árbitro Tori Penso se mantuvo firme y concedió el tanto.

A pesar del mal inicio, Ecuador se repuso y consiguió la igualdad. Angulo se tuvo fe y tras recibir y recorrer unos metros sacó un derechazo abajo que se clavó en contra el poste izquierdo de Manuel Neuer. Gol fundamental para la Tri, a la que igualmente será difícil que le alcance con dos puntos para ser uno de los ocho mejores terceros.

A los 77 minutos, luego de un córner al primer palo que peinó el ingresado Kevin Rodríguez, apareció la pierna de Gonzalo Plata para anticiparse a Manuel Neuer y selló el 2-1 final en favor de La Tri. Luego de un mal comienzo, el elenco ecuatoriano lo dio vuelta, consiguió su primer triunfo mundialista ante un campeón del mundo (había perdido en las cuatro anteriores) y Beccacece respiró aliviado.

Formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha; Leroy Sané, Florian Wirtz, Jamal Musiala; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

TV: DSports, Telefé, TyC Sports y Disney+.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).

La previa

La Tri llega con la ilusión de dar otro golpe ante una potencia mundial y consolidar el crecimiento que viene mostrando en los últimos años luego de los inesperados tropiezos ante Costa de Marfil y el empate sin goles ante Curazao que complicó seriamente sus chances. A esta altura, la victoria es lo único que meterá a Ecuador en la próxima ronda, ya que la igualdad los deja con dos puntos y ya es imposible que haya más de cuatro terceros que sumen esa cantidad de unidades.

Por su parte, el entrenador argentino ya se puso el objetivo como determinante para su continuidad: "Estamos todavía con la posibilidad vigente de cumplir con lo que propusimos. Si no será posible, soy el responsable y me tendré que ir de un lugar que quiero mucho", expresó Beccacece en conferencia. Luego de la igualdad con Curazao, el DT fue terriblemente criticado por los hinchas y la prensa ecuatoriana y hoy podría finalizar su ciclo.

— DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) June 25, 2026

Del otro lado estará Alemania, que busca erigirse como una de las candidatas al título e intentará hacer valer su jerarquía para quedarse con el Grupo E. Pese a ser primero, el entrenador Julian Nagelsmann no rotaría demasiado y solamente sustituirá a Nathaniel Brown, que presentó una molestia tras el partido ante Costa de Marfil, además del posible ingreso de Deniz Undav, autor de los tantos decisivos del 2-1 ante los africanos. Por último, ya sabe que perdió a Nico Schlotterbeck por el resto del torneo, por lo que Antonio Rüdiger seguirá como titular.