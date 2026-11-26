A cuatro días de un nuevo título, Boca le ganó con claridad a Independiente Rivadavia y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura. Entre los distintos condimentos que tuvo el encuentro, el mismo le permitió a Rodolfo Arruabarrena alcanzar una marca de Carlos Bianchi: llegó a las 20 series eliminatorias ganadas como entrenador del Xeneize e igualó el registro del Virrey en partidos de este tipo.

El Vasco consiguió esa cantidad de triunfos en 23 cruces, con apenas tres derrotas y una efectividad cercana al 87%. Por su parte, Bianchi necesitó 28 definiciones para alcanzar las mismas 20 victorias, sufriendo ocho caídas en sus tres ciclos dirigiendo a Boca. De esta manera, Arruabarrena igualó el récord en una menor cantidad de partidos y en su segundo periplo como DT del Xeneize.

Desde su regreso a mediados de 2026, el entrenador atraviesa un ciclo exitoso: ya ganó la Copa Sudamericana y se quedó con el título de Campeón de Liga al ser primero de la tabla anual, y va por más: llegó a la final de la Copa Argentina y ahora clasificó a Boca a los cuartos del Clausura, con la posibilidad de coronarse y que eso le dé la chance de disputar el Trofeo de Campeones. Todo eso, en un ciclo que lleva apenas 129 días.

Arruabarrena habló de Bianchi y consideró irrespetuosa la comparación

Luego del triunfo ante Independiente Rivadavia, el entrenador fue consultado por la comparación con Bianchi tras alcanzar una de sus marcas y no dudó en marcar una diferencia entre ambos: “Sería irrespetuoso que me comparen con Carlos. Ha sido el mejor entrenador del club y no tengo ni un 2% de sabiduría o manejo de grupo que tenía él”.

El abrazo entre Bianchi y Arruabarrena. Anoche, el Vasco alcanzó un récord del Virrey en Boca.

Más allá de esa consideración, reconoció que tomó conceptos del Virrey para conducir a sus equipos, y destacó especialmente la enseñanza en el trato con los futbolistas que tienen menos minutos: “De Carlos me gusta el manejo de grupo. Los que tienen pocos minutos son fundamentales a lo largo del año. Nosotros jugamos cada tres o cuatro días y tener jugadores preparados es fundamental”, explicó.