Con mucha autoridad en un escenario difícil, Estudiantes de La Plata goleó 3-0 a la Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y está entre los ocho mejores. Después de que se le escapara la victoria en UNO sobre el final en la ida, un Pincha revitalizado tras la goleada en el clásico platense frente a Gimnasia (LP) ganó con claridad en Chile con los goles de Joaquín Correa y un doblete de Guido Carrillo para boleto a cuartos ante los Cruzados.

No hubo dudas en el Claro Arena. Estudiantes tuvo la iniciativa desde el principio y, una vez que abrió el partido no hubo vuelta atrás. La llave de la posterior victoria apareció, inesperadamente, tras la lesión de Tiago Palacios. El mediapunta pidió el cambio por un problema muscular y en su lugar ingresó Correa, quien justo antes del descanso puso el 1-0 luego de una buena jugada colectiva.

Estudiantes gana y está obteniendo el pase a cuartos en Chile ante la U Católica. (Foto: AFP)

Ya en el complemento, se vio a un Pincha con autoridad que manejó la pelota frente a un rival que nunca pareció ponerse a la altura del partido y se acercó aún más a la victoria mediante otra buena jugada colectiva que Carrillo plasmó en la red con un gran cabezazo. Esa ventaja hizo que el cuadro platense se replegara, traspasándole la responsabilidad a una U Católica que intentó reaccionar pero le costó generar peligro pese a alguna intervención de Fernando Muslera.

Sobre el final, llegó la frutilla del postre de una noche perfecta de Estudiantes. Un centro de Edwuin Cetré, que entró en los últimos minutos fue desviado levemente por Carrillo, que estableció su doblete y el 3-0 final, sellando el pase a cuartos. Prueba superada con creces para los de Medina, que se sobrepusieron al empate en UNO y, con el impulso de la goleada en el clásico, se metió por segundo año consecutivo entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

U Católica 0-3 Estudiantes, los goles

Justo antes del entretiempo, el destino le sonrió al Pincha, que encontró en un Correa que había entrado por el lesionado Palacios, la apertura del marcador. Luego de un muy buen pase de Baltasar Rodríguez, el otro refuerzo que llegó en los últimos días, el Tucu recibió, se acomodó para la derecha y la puso contra el palo derecho de Vicente Bernedo.

Ya en la segunda mitad, Estudiantes dio señales de que podía dar algún otro golpe y pudo concretarlo gracias a su goleador. A los ocho minutos del complemento el León armó una gran jugada saliendo desde el fondo que siguió con una pared entre Carrillo y Correa para que el Tucu encuentre proyectado a un Eros Mancuso que le puso un centro exacto a Carrillo, que la acomodó con un cabezazo de pique contra el palo y puso el 2-0.

Y para certificar lo que fue una victoria con autoridad, llegó el tanto que transformó el triunfo en paliza. Cetré, ingresado en la segunda mitad, se acomodó para su derecha y sacó un centro venenoso que Carrillo rozó apenas con la punta del botín para poner el 3-0 definitivo que asegura la presencia de Estudiantes en cuartos.

Palacios salió lesionado

A la media hora de partido llegó una mala noticia para Estudiantes. En su intento de encarar y meterse en el área, Palacios cayó en una disputa y se quedó tendido en el piso acusando una lesión muscular. Rápidamente, Alexander Medina hizo el cambio e ingresó Correa, que minutos después terminó abriendo el marcador.

Formaciones

U Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia; Jimy Martínez, Diego Corral, Justo Giani; Martín Gómez. DT: Daniel Garnero.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

TV: Fox Sports y Disney+.

Estadio: Claro Arena.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

La previa

A pesar de un fin de semana de festejos luego del 4-0 ante Gimnasia en UNO, la misión del elenco platense no será fácil: necesita ganar obligadamente en Santiago de Chile para acceder a cuartos de final sin necesidad los penales. En la ida, la corta ventaja que logró sacar se esfumó en los últimos minutos, lo que obliga a los de Alexander Medina a dar lo mejor de sí para, al igual que lo hizo en la Copa Libertadores pasada, llegar a meterse entre los cuatro mejores.

De cara a este encuentro en tierras chilenas, el DT dispondría la vuelta de Eric Meza al lateral derecho en reemplazo de Eros Mancuso, uno de los goleadores del clásico. La segunda se produciría en el ataque y tendría como protagonista al capitán Guido Carrillo, quien es una fija para retornar al once inicial por Adolfo Gaich.

Carrillo, suplente ante Gimnasia, volverá al equipo. (Foto: AGLP)

Por el lado de la U Católica, el entrenador Daniel Garnero deberá rearmar el equipo debido a varias bajas por suspensión y lesión. Fernando Zampedri y Cristián Cuevas no estarán disponibles debido a que ambos deberán cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. A esas bajas se suman las de Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel, descartados por lesión.