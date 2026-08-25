En la última semana del mercado de pases en Europa, Napoli volvió a la carga para llevarse a Exequiel Zeballos. El conjunto italiano está interesado en contar con el extremo de Boca para incorporarlo el próximo 1 de enero, con el pase en su poder, sin embargo, desde el Xeneize negocian para que los Azzurri realicen una oferta (menor a la de su cotización) para sacarle rédito al futbolista antes de que se vaya cuando culmine su vínculo el próximo 31 de diciembre.

La oferta que espera la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme es de alrededor de 8 millones de dólares. El jugador ya entró en los últimos seis meses de contrato y está en condiciones de negociar para irse libre, sin embargo no quiere marcharse en libertad de acción para dejarle un dinero a Boca. Por su parte, Giovanni Manna, director deportivo de Napoli, afirmó hace algunas semanas públicamente que el club italiano mantenía en carpeta a Zeballos y comentó que "debían darse las condiciones” para cerrar la operación.

Zeballos entrena con el grupo, pero por su pedido de salir en este mercado no es tenido en cuenta.

Por otra parte, el Changuito se mantiene entrenando con el plantel profesional de Boca, pero no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, ya que luego de una charla entre ambos Zeballos le notificó que esperaría este mercado de pases para ser transferido a Europa, por lo que la decisión de la dirigencia fue que se mantenga al margen hasta que traiga ofrecimientos. Vale mencionar que en el mercado anterior, el club de La Ribera descartó una oferta del fútbol ruso por el santiagueño de 24 años que ascendía a 10 millones de dólares.