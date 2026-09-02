Franco Colapinto volverá este fin de semana a uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine se prepara para disputar el Gran Premio de Italia en el Autódromo Nacional de Monza, un circuito cargado de historia y que ocupa un lugar especial en su carrera: allí comenzó su aventura en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Monza será el escenario de la decimotercera fecha del campeonato y volverá a poner al argentino frente a uno de los grandes desafíos de la temporada. En un trazado donde la velocidad es protagonista absoluta, Colapinto intentará aprovechar las características del circuito para conseguir un resultado que le permita volver a ser protagonista.

Conocido mundialmente como el “Templo de la Velocidad”, el circuito italiano tiene una extensión de 5,793 kilómetros y cuenta con 11 curvas. Sus largas rectas y sus frenadas fuertes lo convierten en uno de los trazados más particulares del calendario, donde los pilotos necesitan encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad punta, precisión y capacidad para cuidar los neumáticos.

Y para Colapinto no será una visita más.

El lugar donde comenzó su historia en la F1

El argentino conoce perfectamente lo que significa llegar a Monza. En 2024, este mismo escenario fue testigo de su debut absoluto en la Fórmula 1. Aquella primera experiencia terminó con un duodécimo puesto y significó el comienzo de una historia que rápidamente despertó la ilusión de todo el automovilismo argentino.

Desde entonces, Colapinto volvió a enfrentarse al trazado italiano y el año pasado terminó en la decimoséptima posición. Ahora, con una nueva temporada y defendiendo los colores de Alpine, tendrá otra oportunidad para cambiar esa estadística.

El objetivo será claro: aprovechar cada oportunidad y encontrar en Monza el rendimiento necesario para pelear por un resultado importante.

Una vuelta que exige máxima precisión

Dar una vuelta en Monza significa convivir permanentemente con la velocidad. El circuito combina rectas muy rápidas con sectores en los que los pilotos deben clavar los frenos y llevar el auto al límite para no perder tiempo.

Las famosas variantes del trazado italiano obligan a realizar frenadas fuertes y cambios de dirección precisos, mientras que las largas rectas permiten alcanzar velocidades elevadas y generan oportunidades de adelantamiento.

Por eso, el Gran Premio de Italia suele convertirse en una carrera donde cada milésima cuenta. Un buen rendimiento del motor, una correcta puesta a punto y la capacidad para aprovechar las frenadas pueden marcar la diferencia entre avanzar posiciones o quedar atrapado en el pelotón.

Para Colapinto, el desafío será todavía mayor: encontrar el punto justo de su Alpine y convertir las características de Monza en una oportunidad.

Un circuito especial, una nueva oportunidad

El regreso al “Templo de la Velocidad” tendrá además un componente emocional para el piloto argentino. Allí comenzó su camino en la Fórmula 1 y allí volverá ahora con más experiencia, más kilómetros y otro desafío por delante.

Después de dos experiencias diferentes en el circuito italiano, Colapinto buscará escribir una tercera historia en Monza.

La velocidad ya está asegurada. El ruido de los motores volverá a dominar el histórico trazado italiano y el argentino tendrá otra oportunidad de demostrar que puede competir al máximo nivel.

El escenario donde todo comenzó vuelve a aparecer en su camino. Esta vez, Colapinto no llega como el debutante que buscaba sorprender: llega como un piloto de Fórmula 1 que conoce el circuito y que quiere dar un paso adelante.

En el “Templo de la Velocidad”, el argentino vuelve a acelerar.