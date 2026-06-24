La serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía ya tiene al Ruca Che como sede confirmada. Por primera vez en la historia, Neuquén albergará una eliminatoria del tradicional certamen tenístico cuando ambos seleccionados se enfrenten el 19 y 20 de septiembre. La Asociación Argentina de Tenis oficializó hoy la elección del principal recinto neuquino, con capacidad para más de 8.000 espectadores para jugar la serie del Grupo Mundial I, donde está obligado a la victoria para no descender de categoría.

La casa madre del tenis argentino oficializó la elección de Neuquén para una llave fundamental en la búsqueda del equipo nacional que conduce Javier Frana. Luego de dos años y medio sin jugar como local (Rosario 2024, el último antecedente), el estadio Ruca Che, que presentará una superficie rápida bajo techo, será el escenario para el cruce ante los turcos que pondrá en juego un pase a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis.

Tras la caída con Corea del Sur, Argentina buscará revalidar su presencia en el Grupo Mundial I en el Ruca Che.

Tras la confirmación por parte de Horacio Marín, presidente de YPF, la elección de la sede fue celebrada por las autoridades locales y por la organización, que destacó la infraestructura disponible y la respuesta del público en los eventos deportivos realizados en la región. Argentina buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el torneo y extender su historial favorable en series disputadas como anfitrión. La convocatoria de jugadores por parte de Frana se conocerá en algunas semanas.