En uno de los encuentros claves en su camino al título, el Inter goleó 5-2 a la Roma con dos tantos de Lautaro Martínez y alimenta sus chances de consagrarse en la Serie A. El Toro, que no pudo estar en la convocatoria de la Selección Argentina para terminar de recuperarse de una lesión, abrió la cuenta en la victoria del Neroazzurro y se consolida como el goleador de la liga italiana mientras su equipo toma 9 de ventaja en la cima.

El doblete de Lautaro

Tan sólo un minuto le tomó al bahiense poner al Inter en ventaja. Luego del desborde de Marcus Thuram por la derecha, el Toro arremetió con todo en el área chica y estableció el 1-0 con una definición de primera con derecha. Antes de la lesión en el sóleo que lo dejó 7 partidos sin jugar, Martínez había marcado su último tanto el 8 de febrero en el 5-0 del Neroazzurro ante el Sassuolo.

La segunda anotación del delantero de la Selección Argentina llegó a los siete minutos del segundo tiempo. Nuevamente asistido por Thuram, el Toro empezó a picar por el carril derecho para que el francés lo habilite y, ante la salida de Mile Svilar, la tocó con suavidad de primera para establecer su doblete y el 3-1 parcial.

La goleada la completaron Hakan Çalhanoglu, que puso el 2-1 luego del empate transitorio de Gianluca Mancini, en tanto que después del 3-1 de Martínez el propio Thuram marcó el cuarto y Nicolò Barella puso el quinto, mientras que el 5-2 final que maquilló el resultado fue firmado por Lorenzo Pellegrini.

Inter, candidatazo al Scudetto

Con esta victoria, el Neroazzurro dio un golpe sobre la mesa luego de la irregularidad que lo había acompañado en los últimos partidos. Además de la dolorosa eliminación en playoffs de Champions League ante el Bodø/Glimt noruego, Inter había enlazado cuatro sin ganar en Serie A, con derrota en el derbi ante Milan incluida. No obstante, los dirigidos por Christian Chivu se recuperaron con esta goleada en el Giuseppe Meazza, que los ubica en la cima con 72 puntos, a 9 del Rossonero, que jugará mañana ante Napoli buscando que su archirrival no se escape a siete fechas del final.