La definición del Torneo Apertura entre River y Belgrano reavivó viejos recuerdos para los hinchas millonarios. Y uno de los que volvió al centro de la escena fue Santiago “Tano” Pasman, el fanático que se convirtió en un fenómeno viral tras el descenso del club de Núñez en 2011. A horas del nuevo cruce frente al “Pirata”, el mediático simpatizante confesó cómo piensa atravesar el partido.

Aquel histórico “estamos en la B” quedó grabado para siempre en la memoria popular y transformó al Tano Pasman en una figura reconocida incluso fuera del ambiente futbolero. Ahora, con otro duelo decisivo frente a Belgrano, el hincha reconoció que todavía vive este tipo de encuentros con una tensión extrema y que hará algo especial para soportar los nervios.

En diálogo con el diario Olé, Pasman reveló que tomará recaudos para no sufrir durante los 90 minutos. “Voy a mirar el partido medicado y esperando que no pierda River, porque voy a volver a ser meme”, lanzó entre risas, aunque dejando en claro que la ansiedad le sigue jugando una mala pasada cuando el equipo atraviesa instancias decisivas.

Además, el fanático descartó que este partido represente una revancha personal por lo ocurrido en 2011. “No, es algo aparte. Hoy se está jugando por un campeonato”, explicó. A pesar del recuerdo imborrable del descenso, el hincha sostuvo que aquel golpe tuvo responsables claros y apuntó directamente contra la dirigencia de ese momento.

“Insisto en que ya pasó mucho tiempo. El castigo o lo que nos provocó Belgrano fue producto de la toma de malísimas decisiones de una dirigencia de River que hizo todo mal”, expresó el Tano Pasman, todavía movilizado por una de las páginas más dolorosas en la historia del club de Núñez.

El influencer futbolero también contó que no viajará a Córdoba para presenciar la final en el estadio Mario Alberto Kempes. Según explicó, los costos del viaje fueron determinantes para bajarse de la posibilidad de acompañar al equipo en las tribunas. “No voy a ir a Córdoba porque sale una fortuna que no tengo”, reconoció sin vueltas.

El recordado Tano Pasman volvió a hablar

Lejos de las cámaras y del estadio, Pasman seguirá el partido desde su casa, aunque aseguró que intentará mantenerse lo más tranquilo posible. “Me voy a quedar en casa y posiblemente me medique para ver el partido. Igual, te digo, no me hace mucho efecto. Te baja las revoluciones, pero hasta que no hacemos un gol no estoy tranquilo”, confesó.

Por último, el histórico hincha admitió que recurrir a relajantes en encuentros importantes ya forma parte de su rutina futbolera. “Cuando estoy en casa, sí. En partidos clave, donde sé que me pongo muy nervioso, me tomo un relajante”, reveló. Así, mientras River y Belgrano vuelven a cruzarse en un duelo cargado de historia, el eterno meme millonario se prepara para vivir otra noche al borde del colapso.