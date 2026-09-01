Adam Bareiro finalmente pasó por el quirófano. El delantero paraguayo fue operado con éxito este martes por una hernia de disco lumbar y ahora comenzará una extensa recuperación que lo tendrá varios meses alejado de las canchas. En Boca ya saben que deberán esperar bastante para volver a contar con el atacante.

La lesión había generado preocupación en el Xeneize porque, antes de llegar a la cirugía, el futbolista había intentado diferentes alternativas para evitar una intervención. El cuerpo médico de Boca trabajó junto al jugador para encontrar una solución que le permitiera recuperarse sin pasar por el quirófano, pero las molestias persistieron y no pudo avanzar con normalidad en las cargas de trabajo.

Bareiro realizó un bloqueo lumbar y llevó adelante trabajos de rehabilitación, gimnasio y diferentes ejercicios en cancha. Sin embargo, la evolución no fue la esperada y el dolor volvió a convertirse en un obstáculo para su recuperación.

Ante este escenario, los especialistas determinaron que la mejor opción era realizar la cirugía. Boca había intentado evitarla porque sabía que implicaría prolongar todavía más la ausencia del delantero, pero la falta de avances terminó inclinando la balanza.

Ahora comienza otra etapa. Bareiro deberá atravesar un proceso de rehabilitación que demandará varios meses y, por los tiempos estimados para este tipo de intervención, prácticamente no tendría posibilidades de regresar durante lo que queda de 2026.

Así, el delantero paraguayo apunta a volver a las canchas recién en 2027, siempre dependiendo de cómo evolucione durante la recuperación. Su regreso estará sujeto a los controles médicos y a la respuesta que tenga el cuerpo ante las diferentes etapas de rehabilitación.

La última vez que Bareiro pudo jugar con la camiseta de Boca fue el 9 de mayo, frente a Huracán. Aquella tarde, el atacante tuvo que abandonar el campo en el entretiempo por una lesión muscular en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo.

Cuando parecía que el delantero estaba cerca de recuperarse y volver a estar disponible, apareció un nuevo problema físico: la hernia de disco lumbar que terminó modificando todos los planes.

Ahora, después de meses de intentar evitar la cirugía, Bareiro ya fue operado y comienza una carrera contra el tiempo. Boca tendrá que esperar para volver a verlo en cancha y el gran objetivo será que el paraguayo pueda recuperarse por completo para regresar en óptimas condiciones en 2027.