En una misión que Ecuador empata 1-1 ante Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026. De arranque nomás, Leroy Sané puso en ventaja a la Mannschaft, pero Nilson Angulo igualó las acciones para los ecuatorianos. Prácticamente obligados a ganar, los de Sebastián Beccacece, cuya continuidad depende del pase a 16vos, van por un triunfo histórico para asegurar su lugar en la próxima ronda ante los germanos, que suman seis puntos y ya tienen asegurado el primer lugar de la zona. El encuentro es televisado por DSports, Telefé, TyC Sports y Disney+.

Ecuador 1-1 Alemania, los goles

De entrada nomás la selección germana pegó en su primera acción de riesgo del partido. Aleksandar Pavlović la punteó por sobre la cabeza de Pedro Vite, se la cedió a Florian Wirtz y éste a Sané, que la puso con gran precisión contra el palo. A pesar de todas las protestas ecuatorianas, la árbitro Tori Penso se mantuvo firme y concedió el tanto.

A pesar del mal inicio, Ecuador se repuso y consiguió la igualdad. Angulo se tuvo fe y tras recibir y recorrer unos metros sacó un derechazo abajo que se clavó en contra el poste izquierdo de Manuel Neuer. Gol fundamental para la Tri, a la que igualmente será difícil que le alcance con dos puntos para ser uno de los ocho mejores terceros.

Formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha; Leroy Sané, Florian Wirtz, Jamal Musiala; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

TV: DSports, Telefé, TyC Sports y Disney+.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).

La previa

La Tri llega con la ilusión de dar otro golpe ante una potencia mundial y consolidar el crecimiento que viene mostrando en los últimos años luego de los inesperados tropiezos ante Costa de Marfil y el empate sin goles ante Curazao que complicó seriamente sus chances. A esta altura, la victoria es lo único que meterá a Ecuador en la próxima ronda, ya que la igualdad los deja con dos puntos y ya es imposible que haya más de cuatro terceros que sumen esa cantidad de unidades.

Por su parte, el entrenador argentino ya se puso el objetivo como determinante para su continuidad: "Estamos todavía con la posibilidad vigente de cumplir con lo que propusimos. Si no será posible, soy el responsable y me tendré que ir de un lugar que quiero mucho", expresó Beccacece en conferencia. Luego de la igualdad con Curazao, el DT fue terriblemente criticado por los hinchas y la prensa ecuatoriana y hoy podría finalizar su ciclo.

Del otro lado estará Alemania, que busca erigirse como una de las candidatas al título e intentará hacer valer su jerarquía para quedarse con el Grupo E. Pese a ser primero, el entrenador Julian Nagelsmann no rotaría demasiado y solamente sustituirá a Nathaniel Brown, que presentó una molestia tras el partido ante Costa de Marfil, además del posible ingreso de Deniz Undav, autor de los tantos decisivos del 2-1 ante los africanos. Por último, ya sabe que perdió a Nico Schlotterbeck por el resto del torneo, por lo que Antonio Rüdiger seguirá como titular.