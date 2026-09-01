Desde Núñez lo formaron, lo vieron crecer y después lo dejaron volar. Pero la historia de Enzo Fernández con River no terminó cuando el mediocampista dejó el club. Cada transferencia del campeón del mundo volvió a generar ingresos para el Millonario, que con su nuevo pase al Manchester City ya acumuló una cifra millonaria que supera los 52 millones de euros.

El último movimiento fue otro golpe de mercado. Manchester City acordó con Chelsea la llegada de Enzo Fernández por una cifra cercana a los 145 millones de euros y el mediocampista firmó un contrato por seis temporadas. Más allá del impacto deportivo y económico de la operación, el traspaso también volvió a beneficiar a River, que recibió dinero gracias al mecanismo de solidaridad de FIFA por haber sido uno de los clubes que participó en su formación.

La nueva transferencia significó para el Millonario un ingreso de 5,075 millones de euros, de acuerdo con la cifra contemplada para esta operación. Un nuevo capítulo de un vínculo que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en un negocio extraordinario para la institución de Núñez.

Pero la mayor suma llegó con anterioridad. Cuando Enzo pasó de Benfica a Chelsea, River recibió 24,748 millones de euros correspondientes al 25 por ciento que conservaba de la ficha, además de otros 4,235 millones de euros por el mecanismo de solidaridad.

A esa cuenta hay que agregar los 18 millones de euros que Benfica pagó en 2022 para quedarse con el mediocampista, cuando todavía pertenecía a River. Así, tomando todos esos ingresos, el club acumuló 52,058 millones de euros gracias a las distintas transferencias de Enzo Fernández.

Una cifra impactante para un futbolista que salió de las inferiores del club y que, incluso después de haber dejado Núñez, continúa generándole ganancias. River lo formó, lo vendió y todavía sigue cobrando cada vez que Enzo vuelve a cambiar de camiseta.