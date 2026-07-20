La consagración de España luego de vencer a Argentina en la final del Mundial 2026 dejará una estadística memorable: la Roja es apenas el cuarto equipo que sale campeón sin estar nunca en desventaja durante el torneo. Los dirigidos por Luis de la Fuente, que recibieron apenas un tanto en toda la Copa del Mundo, igualaron lo hecho por dos selecciones de Italia, en 1938 y 1982, y por Alemania en 1990.

Un equipo que, a pesar de marcar 14 goles, no destacó por su poder de fuego sino por su solidez, marca de esta manera un registro que da cuenta de la gran clave que lo llevó a la conquista: su solidez defensiva. A pesar de un decepcionante debut empatando sin goles ante Cabo Verde, luego España terminó ganando todos los partidos, y solamente tuvo que ir a tiempo extra en la final.

España, una potencia europea del Siglo XXI

Antes del nuevo milenio, la Roja no solamente no había ganado ningún Mundial, sino que solamente tenía un título: la Eurocopa de 1964. Este maleficio de 44 años se cortó en 2008, con el primer título de Eurocopa bajo el mando de Luis Aragonés. Más adelante, llegó la era dorada: la consagración en Sudáfrica 2010, primera estrella mundialista, y la defensa exitosa del título europeo en 2012 consolidaron a España como una de las mejores selecciones del siglo.

Luego de Sudáfrica 2010 con el gol de Iniesta, España consiguió una nueva consagración.

A pesar de una laguna importante, con una dura eliminación en fase de grupos en Brasil 2014 y una decepcionante salida en octavos de final de la Eurocopa 2016, la fe se restauró con la llegada a semifinales en 2021 y, pese al golpe en octavos de final del Mundial de Qatar ante Marruecos, hubo una nueva oleada que mostró que la Roja llegó para quedarse. Primero, la reciente UEFA Nations League en 2023, precedida por su cuarta Eurocopa en 2024 y coronada este año con un nuevo Mundial.