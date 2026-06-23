Felipe Contepomi confirmó el plantel de Los Pumas que afrontará el inicio del Nations Championship 2026, la nueva competencia que promete revolucionar el calendario internacional al enfrentar de manera regular a las mejores selecciones del planeta.

Con una combinación de experiencia, liderazgo y renovación, el entrenador argentino definió una nómina que buscará estar a la altura de uno de los desafíos más importantes del ciclo. El objetivo será claro: competir mano a mano contra las grandes potencias del rugby mundial y seguir consolidando el crecimiento que el seleccionado viene mostrando en los últimos años.

El Nations Championship representa un cambio histórico para este deporte. El certamen reunirá a los equipos más fuertes de ambos hemisferios en una competencia anual de máxima exigencia, donde cada encuentro tendrá la intensidad y el nivel de una verdadera final.

En ese contexto, Contepomi apostó por una base sólida de jugadores que ya saben lo que significa vestir la camiseta argentina en las grandes citas. Julián Montoya, Pablo Matera, Marcos Kremer, Guido Petti y Santiago Carreras aparecen como algunas de las piezas fundamentales de un equipo que buscará dejar su huella desde el arranque.

Pero la convocatoria también refleja una mirada hacia el futuro. El cuerpo técnico decidió sostener la inclusión de varios jóvenes que vienen ganando terreno en las principales ligas y franquicias del mundo, con la intención de ampliar las variantes y fortalecer la competencia interna dentro del seleccionado.

La expectativa es enorme. Los Pumas afrontarán un torneo que les permitirá medirse de manera constante con los gigantes del rugby internacional, una oportunidad ideal para continuar creciendo y reafirmar el lugar que Argentina se ganó entre las selecciones más competitivas del planeta.

Con la lista confirmada y la ilusión renovada, el seleccionado nacional ya pone la mira en los primeros compromisos de una competencia que promete marcar una nueva era para el rugby mundial.

Plantel de Los Pumas para el Nations Championship 2026

Forwards:

Matías Alemanno, Luciano Asevedo, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Moro, Joaquín Oviedo, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

Backs:

Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Agustín Fraga, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler.