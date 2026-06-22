¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
AUTOMOVILISMO

Fórmula Uno: GP de Austria 2026 se viene el fin de semana en el Red Bull Ring

La octava fecha de la temporada se disputará del 26 al 28 de junio con presencia del argentino Franco Colapinto.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 22 de junio de 2026 a las 20:22
PUBLICIDAD
La F-1 vuelve el fin de semana en Austria

La Fórmula 1 continúa su temporada 2026 con el Gran Premio de Austria, que se correrá en el tradicional circuito del Red Bull Ring, en Spielberg, en lo que será la octava fecha del calendario.

Tras el paso por Barcelona, donde Lewis Hamilton se quedó con la victoria y Franco Colapinto finalizó en el décimo lugar, el campeonato desembarca nuevamente en Europa con actividad desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de junio. 

El piloto argentino volverá a presentarse a bordo del Alpine en un fin de semana clave para seguir sumando experiencia en la categoría.

Cronograma del GP de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 08:30 a 09:30

Práctica libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 07:30 a 08:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00

El circuito

El Red Bull Ring es uno de los trazados más cortos del calendario, con 4.318 kilómetros y 16 curvas. Su diseño combina rectas rápidas con sectores en subida y bajada que lo convierten en un circuito de alta velocidad y pocas zonas de error. La carrera está programada a 71 vueltas, completando una distancia total de 306,452 kilómetros.

Con este escenario, la F1 se prepara para un fin de semana intenso, donde cada sesión será clave para definir la grilla de partida de una nueva carrera del campeonato mundial.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD