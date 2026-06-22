La Fórmula 1 continúa su temporada 2026 con el Gran Premio de Austria, que se correrá en el tradicional circuito del Red Bull Ring, en Spielberg, en lo que será la octava fecha del calendario.

Tras el paso por Barcelona, donde Lewis Hamilton se quedó con la victoria y Franco Colapinto finalizó en el décimo lugar, el campeonato desembarca nuevamente en Europa con actividad desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de junio.

El piloto argentino volverá a presentarse a bordo del Alpine en un fin de semana clave para seguir sumando experiencia en la categoría.

Cronograma del GP de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 08:30 a 09:30

Práctica libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 07:30 a 08:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00

El circuito

El Red Bull Ring es uno de los trazados más cortos del calendario, con 4.318 kilómetros y 16 curvas. Su diseño combina rectas rápidas con sectores en subida y bajada que lo convierten en un circuito de alta velocidad y pocas zonas de error. La carrera está programada a 71 vueltas, completando una distancia total de 306,452 kilómetros.

Con este escenario, la F1 se prepara para un fin de semana intenso, donde cada sesión será clave para definir la grilla de partida de una nueva carrera del campeonato mundial.