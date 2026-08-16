Franco Colapinto se despidió del receso de la Fórmula 1 con una serie de imágenes que resumieron sus últimos días lejos de las pistas. Antes de viajar para disputar el Gran Premio de Países Bajos, el piloto argentino mostró cómo aprovechó su tiempo libre y anticipó su entusiasmo por volver a competir con Alpine.

La publicación reunió fotos y videos de diferentes actividades, desde salidas con amigos hasta momentos relacionados con la cocina. Con su habitual sentido del humor, Colapinto dejó un mensaje para marcar el final de las vacaciones: “Se terminó la jodaaaaa, dale que volvemos. Todo ready, qué ganas de unas carreritas”.

Una de las postales más llamativas lo mostró en un local de café que también apareció en las redes sociales de un amigo. Allí, el corredor se animó a preparar medialunas y luego probó dulce de leche, en una escena alejada de la concentración y las exigencias que caracterizan sus fines de semana en la máxima categoría.

El descanso también incluyó actividad física. Franco Colapinto salió a andar en bicicleta acompañado por José María “Pechito” López, otro de los pilotos argentinos con experiencia internacional. La imagen reflejó la buena relación entre ambos y una forma distendida de mantenerse en movimiento antes del regreso a la competencia.

Entre los registros apareció además un perro con el que compartió parte de sus días libres. El deportista también mostró cómo observó el eclipse utilizando anteojos especiales, incorporando así otro momento particular al álbum con el que resumió su pausa de la Fórmula 1.

Las referencias a su vida deportiva estuvieron presentes incluso durante el descanso. Una de las fotografías incluyó un auto de Alpine, mientras que otra dejó ver un mate decorado con stickers del propio Colapinto y de Lionel Messi, dos figuras argentinas que despiertan una enorme atención entre los fanáticos.

Tras esas jornadas más relajadas, Franco Colapinto volverá a concentrarse en la pista. La actividad del Gran Premio de Países Bajos comenzará el viernes 21 de agosto con la única práctica libre y la clasificación para la Sprint. El sábado 22 se correrá la prueba corta y se definirá la grilla principal, mientras que la carrera será el domingo 23.