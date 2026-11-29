En el duelo de la jornada en Inglaterra, el Manchester City contó con un gol de Enzo Fernández en el 2-2 con Arsenal en el Emirates Stadium por la fecha 12 de la Premier League. Los Citizens, escoltas de los Gunners en la liga, tuvieron un tanto del argentino pero no lograron recortar distancia y siguen a seis del puntero en un partido que terminó con varias polémicas.

El gol de Fernández fue el transitorio 2-1 para el elenco skyblue, y llegó recién comenzada la segunda parte. Una muy buena acción de Ayyoub Bouaddi conduciendo desde el círculo central derivó en una gran habilitación para el surgido en River, que tras un desmarque llegando desde atrás definió con un puntazo ante la salida del arquero para el festejo, su segundo en lo que va de la Premier League.

El City fue ganando en dos ocasiones durante el partido, y abrió la cuenta gracias al gol de Erling Haaland a los 34 minutos del primer tiempo, tras una buena acción de Josko Gvardiol. No obstante, el Arsenal logró empatarlo seis minutos después: una pelota al segundo palo fue bajada de gran manera por Mikel Merino al medio para que Kai Havertz, tirándose en paloma, pusiera el 1-1.

En la segunda mitad llegó el segundo del City, cortesía de una gran jugada finalizada por Enzo Fernández, pero desde allí el visitante se tiró atrás demasiado pronto y, luego de algunas jugadas muy claras desperdiciadas, el Arsenal llegó al empate con una jugada controvertida. Jürrien Timber aprovechó la duda del arquero Gianluigi Donnarumma y, con la cadera, la empujó por el segundo palo. No obstante, la jugada se revisó un largo rato en la cabina del VAR, primero buscando una infracción al arquero (lo que protestó todo el elenco de Manchester) y luego una mano del neerlandés, que se corroboró que no existió.

De esta forma, y no exento de polémicas en el desenlace, los Gunners se llevan un 2-2 de local que los mantiene en la cima de la Premier League, con 29 puntos contra 23 unidades del City, único escolta, que perdió una interesante chance de descontar en su visita al Emirates.

Las polémicas del partido

Los últimos minutos del encuentro tuvieron todas las acciones controvertidas y dejaron un final caliente. Todo comenzó con el 2-2 de Arsenal a los 87 minutos, donde el arquero Donnarumma pidió enfáticamente una falta de Gabriel Magalhães en el córner que derivó en la igualdad de Timber. Luego de una larga revisión, la decisión del árbitro John Brooks fue mantener el gol.

Con el empate consumado, la última acción previa al final del encuentro también dejó tela para cortar. En un córner a favor de Manchester City, el visitante se le fue al humo nuevamente al juez del partido por una supuesta mano de Viktor Gyökeres en el área tras un cabezazo de Gvardiol. Si bien apuntaban a que no se había cobrado penal por una falta previa de Marc Guehi sobre el arquero David Raya, más tarde en el audio del VAR que se develó post partido quedó claro que la decisión de fue no cobrar penal porque la pelota, según los jueces, le da al delantero de Arsenal en la mano que tenía recogida.