En busca del pase a cuartos, Estudiantes de La Plata visita desde las 21.30 a Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de que se le escapara la victoria en UNO sobre el final, el Pincha llega revitalizado tras la goleada en el clásico platense frente a Gimnasia (LP) y pretende dar un paso más ante los Cruzados, que en el Claro Arena y ante su gente quieren dar el golpe eliminando a un histórico. El encuentro es transmisión de Fox Sports y Disney+.

A pesar de un fin de semana de festejos luego del 4-0 ante Gimnasia en UNO, la misión del elenco platense no será fácil: necesita ganar obligadamente en Santiago de Chile para acceder a cuartos de final sin necesidad los penales. En la ida, la corta ventaja que logró sacar se esfumó en los últimos minutos, lo que obliga a los de Alexander Medina a dar lo mejor de sí para, al igual que lo hizo en la Copa Libertadores pasada, llegar a meterse entre los cuatro mejores.

De cara a este encuentro en tierras chilenas, el DT dispondrá la vuelta de Eric Meza al lateral derecho en reemplazo de Eros Mancuso, uno de los goleadores del clásico. La segunda se produciría en el ataque y tendría como protagonista al capitán Guido Carrillo, quien es una fija para retornar al once inicial por Adolfo Gaich.

Carrillo, suplente ante Gimnasia, volverá al equipo. (Foto: AGLP)

Por el lado de la U Católica, el entrenador Daniel Garnero deberá rearmar el equipo debido a varias bajas por suspensión y lesión. Fernando Zampedri y Cristián Cuevas no estarán disponibles debido a que ambos deberán cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. A esas bajas se suman las de Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel, descartados por lesión.

Posibles formaciones

U Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez. DT: Daniel Garnero.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

TV: Fox Sports y Disney+.

Estadio: Claro Arena.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).