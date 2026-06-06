La llegada de Kim Kardashian al Gran Premio de Mónaco revolucionó el tradicional fin de semana de la Fórmula 1. La empresaria y estrella televisiva fue vista en las calles del Principado acompañando a su pareja, el piloto británico Lewis Hamilton, quien se prepara para competir en una de las carreras más emblemáticas del calendario.

Durante su primera aparición pública en Mónaco, Kim Kardashian llamó la atención con un llamativo conjunto de cuero negro. La fundadora de Skims lució una campera con cierre y pantalones ajustados que rápidamente despertaron comparaciones con un look popularizado por Victoria Beckham durante la década de los noventa. Completó su outfit con tacos altos, lentes oscuros y una exclusiva cartera Birkin.

Al día siguiente, la empresaria volvió a convertirse en el centro de atención con un estilo completamente diferente. En esta oportunidad eligió un corset de encaje negro semitransparente combinado con jeans de corte amplio. Además, sumó anteojos tipo aviador y zapatos de punta fina, reafirmando su perfil como referente mundial de la moda.

Aunque los rumores sobre un romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton circulaban desde hace varios meses, la celebridad confirmó indirectamente la relación esta semana. El pasado 1 de junio compartió una serie de fotografías en Instagram donde incluyó una imagen junto al piloto mientras ambos paseaban en bicicleta por las calles de Nueva York.

Las pistas sobre el vínculo amoroso venían acumulándose desde hace tiempo. En abril, seguidores de la empresaria detectaron la presencia de Lewis Hamilton en algunas publicaciones relacionadas con el festival Coachella. Un mes antes, la situación se había invertido cuando Kim Kardashian apareció en imágenes compartidas por el corredor durante un viaje a Tokio.

Según trascendió en aquel momento, la empresaria incluso habría viajado junto a sus hijos para acompañar a Hamilton en la capital japonesa. Esa cercanía alimentó las versiones sobre una relación que, hasta entonces, ninguno de los dos había decidido confirmar públicamente.

Una fuente cercana a la pareja describió la conexión entre ambos y aseguró: “Es un hombre muy relajado y con una energía increíble”. Además, agregó que “su familia lo aprecia mucho y Kim está realmente interesada en él”, dejando entrever que el vínculo atraviesa una etapa cada vez más sólida.

Mientras Lewis Hamilton concentra toda su atención en el desafío deportivo que representa el GP de Mónaco, la presencia de Kim Kardashian en el circuito suma un atractivo extra para fanáticos y medios de todo el mundo. La combinación de glamour, deporte y una historia de amor que recién comienza promete seguir dando que hablar durante toda la temporada.