Independiente Rivadavia va por una histórica clasificación en Copa Libertadores ante el Fluminense

En el Malvinas Argentinas de Mendoza, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense desde las 19hs por el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La ida fue 0-0, quedando todo a definir en casa de la Lepra.

En Rio de Janeiro fue empate sin goles, pero con chances claras de gol para ambos equipos, y quedando la serie abierta para el gran duelo en Mendoza.

La Lepra llega a este cotejo con derrota contra Belgrano por 2-0, pero con equipo alternativo. En la actualidad es el líder de la general del fútbol argentino con 41 puntos.

Alfredo Berti pondría lo mejor que tiene, con Maxi Salas en el ataque, luego de una buena presentación en Brasil, junto a Alex Arce en el arranque. Matías Fernández, Leonard Costa, Tomás Bottari, y Leonel Bucca estarán en mitad de cancha.

En frente está el “Flu”, que despidió a Luis Zubeldía post empate en la ida. El elenco brasilero, hoy dirigido por Marcao, llega con un gran triunfo el fin de semana por 3-2 ante Palmeiras por el Brasileirao.

Thiago Silva estará desde el arranque, Hulk en el ataque junto a Castillo a Jefferson Soteldo, en el elenco visitante que buscará dar el golpe en Mendoza.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba,Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Matías Fernandez, Leonard Costa, Tomás Bottari, Leonel Bucca; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio da Silva, Thiago Silva, Guilherme Arana; Hércules, Mattheus Martinelli, Nonato;Hulk, Rodrigo Castillo y Yeferson Soteldo. DT: Marcão.

Datos del partido:

Hora: 19:00

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Estadio: Malvinas Argentinas