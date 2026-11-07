Marc Márquez dio un paso decisivo hacia la consagración en MotoGP. El piloto español de Ducati ganó este sábado la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail, y quedó cada vez más cerca de conquistar su octavo título mundial en la categoría reina del motociclismo.

El resultado le permitió alcanzar su décima victoria en carreras sprint durante la temporada 2026 y ampliar a 49 puntos su ventaja sobre Jorge Martín, cuando todavía quedan 74 unidades en juego. Con este escenario, el español podría asegurar el campeonato este domingo, siempre que se combinen los resultados necesarios.

La carrera tuvo de todo. Una bandera roja, un accidente que involucró a Francesco Bagnaia, una relanzada decisiva y una caída que terminó con las aspiraciones de Marco Bezzecchi, quien había largado desde la pole position y aparecía como uno de los principales rivales de Márquez.

Una bandera roja cambió el rumbo de la carrera

Bezzecchi había aprovechado su posición de privilegio en la largada para mantenerse adelante, mientras Márquez se ubicaba cerca y el resto de la grilla intentaba seguir el ritmo de los líderes.

Sin embargo, cuando terminaba la primera vuelta, Fermín Aldeguer protagonizó un fuerte incidente con Francesco Bagnaia. El piloto de Gresini impactó contra la parte trasera de la Ducati del italiano, que sufrió una caída y quedó tendido a un costado de la pista, sin poder incorporarse por sus propios medios.

El accidente obligó a detener la competencia con bandera roja. Bagnaia fue trasladado al centro médico del circuito y no pudo participar de la relanzada, mientras que Aldeguer quedó habilitado para continuar, aunque con una sanción de doble vuelta larga.

En la nueva largada, Márquez hizo valer su experiencia y aprovechó una mala salida de Bezzecchi para tomar la punta. El español se acomodó rápidamente adelante y comenzó a marcar el ritmo, mientras el italiano de Aprilia buscaba recuperar el liderazgo.

Bezzecchi se cayó y Márquez quedó más cerca del título

La pelea por la primera posición volvió a encenderse durante las primeras vueltas posteriores al relanzamiento. Bezzecchi consiguió superar a Márquez, pero el español respondió rápidamente y recuperó el lugar.

En el cuarto giro, el italiano intentó una maniobra por el interior para volver a colocarse adelante. El movimiento terminó con un contacto entre ambas motos y la caída de Bezzecchi, que quedó fuera de la carrera y perdió sus posibilidades matemáticas de pelear por el campeonato.

Dirección de Carrera consideró el incidente como un lance de carrera, sin aplicar sanciones.

Con su principal rival fuera de competencia, Márquez pudo concentrarse en sostener la ventaja. Jorge Martín, que había largado desde el undécimo lugar, aprovechó el momento para avanzar y meterse en la pelea por el podio.

El español de Aprilia llegó a superar a Fabio Di Giannantonio, pero el italiano recuperó terreno y consiguió quedarse con el segundo puesto en la última vuelta. Martín terminó tercero, en una actuación que le permitió sumar puntos importantes, aunque no alcanzó para frenar el avance de Márquez hacia la corona.

La primera oportunidad de campeonato

La victoria en Qatar dejó a Márquez con 49 puntos de ventaja sobre Martín, su principal perseguidor, y con 74 unidades todavía disponibles en el campeonato.

El español podrá consagrarse este domingo si gana la carrera principal y Jorge Martín no suma puntos. De concretarse ese escenario, el piloto de Ducati alcanzará su octavo campeonato mundial de MotoGP y volverá a escribir una página histórica en la categoría.

La actividad continuará este domingo 8 de noviembre, desde las 13:00 de Argentina, con la carrera principal del Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail.

Márquez ya hizo su parte en la sprint. Ahora, con el título al alcance de la mano, buscará cerrar un fin de semana que puede convertirse en una nueva consagración de su extraordinaria trayectoria.