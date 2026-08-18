José Mourinho volvió a casa. Trece años después de su salida, el entrenador portugués fue presentado oficialmente como nuevo técnico del Real Madrid y puso en marcha una segunda etapa al frente del conjunto merengue. Acompañado por Florentino Pérez, el histórico entrenador firmó este martes su contrato hasta el 30 de junio de 2029 y ya se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Santiago Bernabéu.

La presentación se realizó a puertas cerradas en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, sin presencia de hinchas ni periodistas. El club difundió las primeras imágenes del encuentro, en las que se pudo observar al presidente Florentino Pérez junto al entrenador durante la firma del vínculo que se extenderá por tres temporadas.

Como parte de la bienvenida, Mourinho recibió una réplica en miniatura del estadio, un reloj y una camiseta personalizada. También estuvo presente José Martínez Pirri, presidente de honor del Real Madrid, en un acto que marcó oficialmente el regreso de uno de los entrenadores más importantes que tuvo la institución en las últimas décadas.

"Vuelvo a casa", fue el espíritu que marcó las primeras palabras del portugués, quien reconoció que este regreso tiene un significado diferente al de su primera llegada.

"La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora también lo es. Además de eso, se suma lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera", aseguró Mourinho.

El entrenador también hizo hincapié en su identificación con el club y dejó claro que pretende involucrarse nuevamente de lleno en la vida cotidiana de la institución.

"Lo importante es trabajar para Real Madrid y quiero que sea así para todos en Valdebebas. A la gente lo que le puedo decir es que soy uno de vosotros, siempre lo he sido desde que me fui", afirmó.

Un regreso con historia

Mourinho había dirigido al Real Madrid entre 2010 y 2013, período en el que conquistó tres títulos: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Ahora, más de una década después, el portugués vuelve con la misión de construir un nuevo proyecto y recuperar al equipo en la pelea por todos los grandes objetivos de la temporada. Su contrato hasta 2029 refleja la confianza de la dirigencia en una segunda etapa que ya comenzó oficialmente.

El club continuará este miércoles con las presentaciones privadas de sus nuevas incorporaciones, bajo el mismo formato y sin público ni prensa. Mourinho, en tanto, tendrá su primer contacto formal con los medios el viernes, cuando brindará su primera conferencia de prensa desde que se confirmó su regreso.

Después llegará el momento de la verdad. El sábado desde las 16.30, hora argentina, Real Madrid visitará a Espanyol por la primera fecha de LaLiga. Será el estreno competitivo del segundo ciclo de Mourinho en el banco merengue.

Trece años después, el portugués volvió a cruzar las puertas de Valdebebas. Esta vez no lo hizo como el entrenador que llegaba para conquistar Europa, sino como un técnico que regresa a un lugar que, según sus propias palabras, nunca dejó de sentir como su casa.