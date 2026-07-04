El Mundial 2026 ya tiene a su primer clasificado a los cuartos de final. Marruecos se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo, luego de superar con autoridad a Canadá en el arranque de los octavos de final.

Con este resultado, el conjunto africano abrió el cuadro de la próxima instancia y espera ahora por el resto de los clasificados que completarán el panorama de cuartos en el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

En la continuidad de la jornada, el duelo entre Paraguay y Francia será el encargado de cerrar el primer día de actividad de octavos. El encuentro está programado para las 18.00 horas, y definirá al próximo rival en la lucha por un lugar entre los ocho mejores del mundo.

De esta manera, los octavos de final comienzan a tomar forma y el Mundial entra definitivamente en su etapa más exigente, donde cada partido define el futuro de los aspirantes al título.

Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial 2026:

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay vs. Francia — Sábado 4 de julio, 18.00 (Philadelphia Stadium)

Brasil vs. Noruega — Domingo 5 de julio, 17.00 (New York New Jersey Stadium)

México vs. Inglaterra — Domingo 5 de julio, 21.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México)

Portugal vs. España — Lunes 6 de julio, 16.00 (Dallas Stadium)

Estados Unidos vs. Bélgica — Lunes 6 de julio, 21.00 (Seattle Stadium)

Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium)

Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver)

Con el cuadro ya establecido, los octavos de final prometen alta intensidad, cruces parejos y la primera gran separación entre los candidatos al título y los equipos que buscan dar el golpe en el tramo decisivo del torneo.