Con la misión de avanzar a la próxima fase, Paraguay se mide a Australia desde las 23 en Santa Clara, California, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. La selección que comanda Gustavo Alfaro buscará imponerse para avanzar en segundo lugar ante los Socceroos, que los aventajan por diferencia de gol y con el empate pasarán de ronda. El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios por Mitre Patagonia FM 90.5

Ambas selecciones llegan con 3 puntos, pero la Albirroja está en tercer lugar por su diferencia de gol negativa, es por eso que Australia avanzará con el empate. Los paraguayos podrían acceder como mejores terceros si hay igualdad, pero quedará pendiente de otros resultados, más allá de las buenas chances matemáticas que tendrán sumando 4 puntos pese a su mala diferencia de gol. Una gran cantidad de hinchas guaraníes se aglomeró en Santa Clara para el banderazo previo al duelo.

En conferencia, Alfaro subrayó que la meta implica que su seleccionado logre un objetivo aún pendiente en Mundiales: "Si tuviesemos la fortuna de ganarle a Australia, sería la primera vez que Paraguay gana dos partidos en un Mundial. Tenemos que lograr algo que en toda su historia no se pudo lograr". La Albirroja nunca ha podido ganar dos encuentros en una fase de grupos y es el objetivo a trazarse para llegar a 16vos. En cuanto al equipo, habría una sola modificación debido a la roja de Miguel Almirón ante Turquía, y el volante sería reemplazado por Ramón Sosa.

Por el lado de Australia, su sorpresivo triunfo en el estreno ante la ya eliminada Turquía lo pone una gran posición pese al 0-2 ante Estados Unidos de la anterior jornada. Los conducidos por Tony Popovic volverán a presentar un 5-4-1 rígido con el que pretenden meterse en la siguiente ronda. Eso sí, casi toda su línea defensiva (Jordan Bos, Harry Souttar, Alessandro Circati y Jason Italiano) arrastra una tarjeta amarilla y deberán cuidarse.

Posibles formaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza; Diego Gómez, Julio Enciso, Ramón Sosa; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Patrick Beach; Jason Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Matthew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.

TV: Telefé, DSports y Disney+.

Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara, California).

Árbitro: Clement Turpin (Francia).