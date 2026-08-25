La serie entre River e Independiente Santa Fe todavía está abierta y, a pocas horas del partido que definirá quién seguirá con vida en la Copa Sudamericana, la previa comenzó a levantar temperatura. El conjunto colombiano no se achicó y fue Eduardo Méndez, presidente del club, quien le puso picante al duelo con una chicana dirigida directamente a Thiago Almada.

El Millonario recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe en el Monumental por el partido de vuelta de los octavos de final, después del empate conseguido en Colombia. Con la serie igualada, ambos equipos se jugarán todo en un encuentro de eliminación directa en el que no habrá margen para errores.

Mientras River llega golpeado después de otro traspié ante Vélez y atraviesa un momento de transición en el que todavía no consigue encontrar regularidad, el conjunto colombiano arribará a Buenos Aires con la intención de dar el golpe y quedarse con la clasificación.

En ese contexto, Méndez habló sobre las diferencias entre ambos clubes y destacó que, pese a la distancia económica, Santa Fe confía en sus propios futbolistas.

“Es el fútbol, ellos tienen jugadores muy valiosos y muy importantes, pero nosotros tenemos los nuestros. Comparativamente son muy diferentes en lo económico, pero acá hay profesionalismo que es lo más interesante”, sostuvo el dirigente en diálogo con TyC Sports.

Pero la frase que encendió la previa llegó cuando le preguntaron específicamente por Almada, uno de los nombres más importantes del último mercado de pases de River y una de las grandes esperanzas del equipo para este tramo de la temporada.

El presidente colombiano fue irónico al analizar el rendimiento que tuvo el mediocampista en el partido de ida y dejó una frase que rápidamente tomó protagonismo.

“Yo creo que él se está adaptando y se está acoplando. Ojalá que Almada el próximo miércoles juegue igual que en la ida”, lanzó Méndez.

Lejos de dejar la chicana ahí, el dirigente de Santa Fe redobló la apuesta: “Nosotros le deseamos lo mejor, pero que por ahora juegue en los mismos términos que lo hizo acá”.

La referencia fue clara: el conjunto colombiano quedó conforme con el partido que realizó Almada en el primer capítulo de la serie y ahora espera que el futbolista vuelva a tener una actuación similar en el Monumental.

River, en cambio, tendrá la obligación de reaccionar. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de sufrir un nuevo golpe ante Vélez y necesita cambiar rápidamente la imagen para avanzar en una competencia que aparece como uno de los grandes objetivos del semestre.

Del otro lado, Independiente Santa Fe llegará convencido de que puede dar el golpe. El empate de la ida dejó la llave completamente abierta y el conjunto colombiano buscará aprovechar las dudas del Millonario para llevarse una clasificación que, de concretarse, sería un verdadero impacto en la Sudamericana.

Con la serie en juego y los dos equipos obligados a ir por todo, la chicana de Méndez agregó un condimento más a una noche que promete ser caliente en el Monumental. Ahora, la respuesta deberá llegar dentro de la cancha.