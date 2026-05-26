La selección de Argelia, rival de Argentina en el debut de la Copa del Mundo, inició con su preparación pensando en la gran cita de Estados Unidos, Canadá, México. El gran dolor de cabeza del elenco africano pasa por las lesiones, donde 8 jugadores llegarían con lo justo al inicio de la competencia.

Bajo la dirección técnica de Vladimir Petkovic, el rival del seleccionado nacional ya trabaja en el Centro Técnico nacional de Sidi Moussa, donde la preocupación pasar por el estado de varios jugadores que afrontan diferentes lesiones, de cara al listado final que se presentará el 31 de mayo.

El principal caso es el de Luca Zidane, arquero del equipo e hijo de Zinedine Zidane. Si bien el 1 aparece como titular indiscutido, aún está condicionado por una conmoción cerebral y fractura de mandíbula que sufrió en la temporada. Las otras preocupaciones pasan por Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys), ambos sin recuperarse de la última Copa africana de naciones, más Houssem Aouar (Al-Ittihad), con molestias en el aductor.

el 3 de junio jugará un amistoso con Países Bajos

Argelia integra el grupo J del mundial donde debutará ante Argentina el martes 16 de junio a partir de las 22hs en el estadio de los Kansas City Chiefs, en Kansas City.

Si bien Petkovic no dio la lista definitiva, los medios argelinos dan a entender que los 26 jugadores serán: