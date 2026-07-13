Los Pumas pisaron suelo santiagueño y empezaron a palpitar su tercera presentación en el Nations Championship, programada para el próximo sábado 18 en el estadio Único "Madre de Ciudades". El seleccionado argentino, arribó a la capital de la provincia norteña procedente de San Juan, donde Los Pumas vencieron a Gales por 35 a 21, en lo que su primera victoria en la competencia.

Los albiceleste cumplirán este lunes su primer entrenamiento en suelo santiagueño, a las órdenes del staff encabezado por Felipe Contepomi. La intensidad se irá incrementando con el paso de los días.

La semana Puma

Con todos los detalles coordinados por la Unión Argentina de Rugby (UAR), y acompañados por la Unión Santiagueña de Rugby (USR), se estableció que a partir de hoy lunes y hasta el viernes 17 se realicen en la Semana Puma las siguientes actividades:

Este lunes 13: en la cancha del Polideportivo Provincial, entrenamiento del seleccionado M17 para jugadores del seleccionado M17 y entrenadores invitados. Martes 14: desde las 17, en la cancha del Polideportivo Provincial, entrenamiento Cedar M16 para jugadores Cedar M16. Miércoles 15: en cancha de Old Lions Rugby Club, capacitación de scrum para entrenadores, primeras líneas, jugadores juveniles y mayores.





Los Pumas entrenan en Santiago del Estero para el Nations Championship

En tanto, el jueves 16: desde las 15, en la cancha del Polideportivo Provincial, capacitación para entrenadores de categorías prejuveniles y juveniles de la provincia; 18, capacitación de arbitraje (provinciales y aspirantes); 18.30, capacitación de dirigentes y el viernes viernes 17: desde las 15, en el Santiago Lawn Tennis Club, capacitación de juego para entrenadores, jugadores juveniles y mayores.

Los Pumas tienen muy buenos antecedentes en Santiago del Estero. En 2022, ante Escocia, y en el 2024, ante los Springboks, lograron triunfos históricos.