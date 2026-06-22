Valentín Aguirre ganó la final de la séptima fecha del campeonato de Turismo Carretera 2026 que se disputó este domingo en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Pradcon Racing se llevó el triunfo, el “Trofeo AFA” y los 15.000.000 de pesos en el marco de la “Carrera de los Millones” . El podio lo completaron Agustín Canapino y Marco Dianda, quien heredó el lugar de Marcos Landa luego de que el uruguayo no pasara la altura en la revisión técnica. Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) recuperó la punta del campeonato.

El piloto de Arrecifes volvió al triunfo en la “máxima” después de 2 años, 1 mes y 9 días (31 carreras). La última victoria de Aguirre había sido el 12 de mayo de 2024 en Termas de Río Hondo, cuando todavía competía con una Chevy del JP Carrera. Se trata de su séptimo triunfo en el TC.

Este resultado lo mete en la zona de clasificación a la Copa de Oro a falta de tres fechas para completar la Etapa Regular. Por su parte, Agustín Canapino sumó su segundo podio del año tras su victoria en la tercera fecha en Centenario, Neuquén, consolidó su posición en el “grupo de los 12” y se mantiene como el mejor usuario de Chevrolet en el campeonato. Marco Dianda, en tanto, sumó su primer podio en el TC luego del recargo que recibió Marcos Landa. El uruguayo, que fue tercero en pista luego de una gran remontada, no pasó la altura en la revisión técnica y cayó al sexto puesto.

Así se desarrolló la Final del TC en Concepción

Aguirre, poleman y ganador de la serie más rápida, largó en la posición de privilegio junto a su coterráneo, Canapino, que triunfó en la segunda selectiva. Rápidamente el piloto del Pradecon Racing tomó la punta seguido por el Titán y Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que venció en la última batería.

Durante los primeros giros, Landa, que marchaba cuarto, intentó arrebatarle el lugar a Castellano, pero cometió un exceso y cayó hasta el sextto lugar. No obstante, el otro representante del Pradecon supo recomponerse y avanzar hasta el último escalón del podio, superando en el camino a Julián Santero (BMW), Marco Dianda (Dodge Challenger) y al propio Pinchito. El de lobería, por el contrario, perdió rendimiento en su máquina y cruzó la bandera a cuadros en el decimocuarto puesto. A pesar de la merma, este resultado le permitió recuperar la punta del campeonato que había perdido la fecha anterior en manos de José Manuel Urcera (Toyota Camry).

Sin mayores sobresaltos, Aguirre, Canapino y Landa sellaron el 1-2-3 de Chevrolet, que duró poco hasta que se oficializó la sanción al uruguayo por técnica. Fue así como Marco Dianda heredó su primer podio en el TC.

Floja performance de los zonales

Tal como ocurrió durante todo el fin de semana, los representantes regionales lejos estuvieron de los puestos de privilegio. El representante de Viedma Joaquín Ochoa con Dodge del equipo SAP Team finaliizó en el pñuesto 31°, el rionegrino de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera a bordo de un Toyota Camry, que llegó a esta fecha como líder del campeonato terminó en el puesto 34° y Juan Cruz Benvenuti, residente en Villa La Angostura, con el Chevrolet Camaro del Team clasificó en el lugar 35.