Continuando con su buena racha, River le está ganando 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que llega con tres victorias en los primeros tres partidos de Eduardo Coudet como DT está volviendo a a ser escolta de la Zona B ante un Pirata que también pelea arriba pero está sumando su segunda caída al hilo en el certamen. Los goles de Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio le están dando la victoria al elenco de Núñez en un campo de juego diezmado por los recitales de AC/DC.

En una actuación de las más sólidas del ciclo de Coudet, el Millonario fue consolidando su superioridad con el correr de los minutos para terminar goleando a un Belgrano que llegaba en el lote de arriba pero terminó yéndose desdibujado del Monumental. Luego de un par de ocasiones en las que Sebastián Driussi no pudo concretar, el primer tanto de Galván como jugador de River abrió la cuenta en un momento clave donde el Pirata se había acomodado en el encuentro y amenazó en un par de ocasiones el arco de Santiago Beltrán.

No obstante, pese a aquella mejoría de los cordobeses, la segunda mitad se vio a un River moviendo la pelota, salteando la presión visitante y encaminando el partido. El ingresado Juan Cruz Meza le sirvió a Colidio el 2-0 que significó el fin de una sequía de 26 encuentros para el delantero, gol que también encaminó el encuentro para los de Núñez, que manejaron el partido hasta el final y terminaron dándose el gusto de golear cuando Galván estampó su segundo tanto de la tarde noche. Victoria y buenas sensaciones para el Millonario de Coudet, que se mantiene escolta de la Zona B con 23 puntos, enhebra su cuarto éxito al hilo y llega bien al debut por Copa Sudamericana.

River 3-0 Belgrano, los goles

En un momento de incertidumbre, el volante apareció para marcar su primer tanto con la camiseta de River. Luego de una presión en el mediocampo, una combinación entre Driussi y Galván terminó quedándole luego de una carambola al '9', que definió flojo ante la salida de Thiago Cardozo, que le tapó su tiro. No obstante, en el rebote apareció Galván siguiendo la jugada y la empujó con el arco vacío, poniendo arriba a los de Coudet.

Ya en la segunda mitad, el Millonario iba a encontrar una mayor diferencia cerca del cuarto de hora con el tanto de uno que no marcaba hace demasiado tiempo. El ingresado Juan Cruz Meza ganó la cuerda por derecha y luego de un primer intento de centro que no salió, sacó un nuevo envío de zurda que Facundo Colidio alcanzó a cabecear para poner el 2-0, rompiendo una sequía de 26 partidos sin marcar.

Sobre el final del encuentro, una muy buena acción colectiva de un River que dominó durante todo el segundo tiempo se transformó en el tanto del 3-0. Un pase profundo de Aníbal Moreno encontró el desmarque de Galván para que el volante, que había marcado su primer gol en el Millonario, anote su doblete con un disparo cruzado para luego irse reemplazado entre un aplauso unánime del público riverplatense.

Driussi tuvo dos claras

El '9' de River tuvo las chances más importantes al inicio del encuentro y estuvo a punto de darle la ventaja al elenco de Núñez. A los 10 minutos, un pase de Fausto Vera pasó la línea defensiva visitante y le quedó a Driussi, que cruzó su derechazo al segundo palo, pero el mismo poste le devolvió el remate.

Inmediatamente después, el Gordo fue a pelear una pelota dividida, la consiguió y resolvió con mucha jerarquía enganchando contra el cierre de su marcador e intentando un remate de tres dedos con derecha que pasó rozando el palo derecho de Cardozo.

Beltrán salvó a River

Con el correr de los minutos, Belgrano se fue acomodando y a los 26 minutos llegó la primera intervención del arquero local. Un tiro libre cerrado de Lucas Zelarrayán se desvió en el camino y Beltrán, a puro reflejo, evitó la apertura del marcador para el conjunto cordobés.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Más Monumental.

El encuentro es transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

El Millonario pretende su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Apertura que consolide la nueva idea de juego que impone el Chacho, hasta el momento acompañada por buenos resultados. Además, el conjunto de Núñez viene con cinco sin perder sumando el empate ante Independiente Rivadavia y la victoria ante Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo.

Para el encuentro, River tendrá dos cambios obligados en los laterales, ya que Montiel está recuperándose de su lesión y Acuña está suspendido por acumulación amarillas. En su lugar ingresarían Fabricio Bustos y Matías Viña, ambos acompañando en la defensa a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Además, Facundo Colidio será titular. Por otra parte, el estado del Monumental será un condimento extra para el encuentro. Luego de las tres fechas de AC/DC, el césped del estadio riverplatense no está en buena condición, factor que condicionará el duelo de esta tarde.

Así está el Monumental luego de los recitales de AC DC

Por su parte Belgrano había iniciado de gran forma la competencia, pero los últimos resultados lo hicieron perder terreno. Tras igualar en el clásico de Córdoba ante Talleres cayó derrotado ante Racing en su último juego y, a pesar de retornar al triunfo por Copa Argentina ante Atlético Rafaela, pretende volver a ganar en el Torneo Apertura. En cuanto a las novedades, en el ataque estará Lucas Passerini reemplazando a Nicolás Fernández como el único cambio con respecto al último encuentro.