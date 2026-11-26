River empieza a mover sus fichas pensando en el próximo mercado de pases y uno de los nombres que aparece en el centro de la planificación es Santiago Beltrán. El arquero que se ganó un lugar bajo los tres palos del Millonario está cerca de acordar una renovación de contrato, aunque detrás de las negociaciones hay una estrategia que va más allá de garantizar su continuidad: la dirigencia pretende asegurarse una futura venta y proyecta que su salida pueda concretarse a mediados de 2027.

Las conversaciones entre las partes avanzaron durante los últimos días y existe una coincidencia para prolongar el vínculo, actualmente vigente hasta diciembre del próximo año. La propuesta contempla una mejora económica importante, acorde al protagonismo que adquirió el juvenil desde que le tocó hacerse cargo del arco de Primera.

En Núñez entienden que Beltrán difícilmente permanezca mucho tiempo más en el club. Su crecimiento, la regularidad que consiguió y las actuaciones que lo pusieron en consideración de la Selección Argentina despertaron expectativas sobre su futuro. Por eso, el objetivo es evitar que su salida se produzca sin una compensación económica y dejar abierta la puerta para una transferencia al exterior.

La estrategia de River: renovar ahora y vender en 2027

La intención de la dirigencia es extender el contrato para tener margen de negociación durante el próximo año. Incluso, en River contemplan la posibilidad de cerrar una venta durante el mercado que viene y permitir que el arquero continúe en Núñez hasta junio de 2027, antes de incorporarse a su nuevo equipo.

De esa manera, el Millonario buscaría asegurar un ingreso importante por uno de los futbolistas que surgieron de sus inferiores y que terminó convirtiéndose en una de las revelaciones de la temporada.

Pero la planificación del arco también tiene otro nombre propio: Yassine Bono. Las conversaciones con el entorno del arquero marroquí de 35 años están avanzadas, aunque su salida del Al-Hilal durante enero aparece como una operación prácticamente imposible. En River consideran que podría existir una oportunidad para incorporarlo durante el segundo semestre de 2027.

En ese escenario, la posibilidad de que Bono llegue para ocupar el lugar que dejaría Beltrán comienza a tomar fuerza dentro de la planificación deportiva.

De una oportunidad inesperada a convertirse en titular

La historia de Beltrán en Primera cambió a partir de una lesión de Franco Armani. A comienzos de año, el joven arquero recibió la oportunidad de defender el arco millonario y respondió con actuaciones que terminaron consolidándolo como una de las apariciones más importantes del plantel.

Con apenas 22 años, se hizo cargo de una responsabilidad enorme y consiguió sostener la titularidad durante prácticamente toda la temporada. Su rendimiento en el primer semestre fue especialmente destacado y, aunque en la segunda parte del año atravesó algunos altibajos propios de su edad y experiencia, nunca dejó de ser una pieza importante.

Los números reflejan su recorrido: disputó 46 partidos con la camiseta de River, recibió 37 goles y consiguió mantener su arco en cero en 19 oportunidades.

Además, su crecimiento tuvo otro reconocimiento: llegó el debut en la Selección Argentina y las posteriores convocatorias de Lionel Scaloni, un paso que terminó de potenciar su proyección internacional.

River sabe que tiene un arquero con futuro y pretende aprovechar ese escenario. Primero, asegurar su renovación; después, encontrar el momento y las condiciones para concretar una transferencia. En Núñez ya empiezan a imaginar el próximo movimiento del mercado y el futuro de Beltrán aparece cada vez más cerca de Europa.