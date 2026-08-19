River vuelve a poner el foco en la Copa Sudamericana y tendrá esta noche una prueba exigente en Colombia. El conjunto de Eduardo Coudet visitará a Independiente Santa Fe por el encuentro de ida de los octavos de final, una serie que sufrió una postergación de una semana debido al terremoto que afectó al país cafetero y que finalmente se pondrá en marcha con el estadio como escenario de una parada compleja para el elenco argentino.

El Millonario llega con algo más de tranquilidad luego de cortar una preocupante racha de seis partidos sin victorias. El reciente triunfo en el Monumental le permitió recuperar confianza en un momento delicado de la temporada y ahora buscará trasladar esa recuperación al plano internacional.

Sin embargo, el Chacho deberá resolver varios problemas antes de que ruede la pelota. El principal está en el lateral derecho. La lesión de Gonzalo Montiel dejó a River sin su titular y sin demasiadas variantes naturales para cubrir el puesto. Para colmo, Giovanni González no fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, por lo que quedó descartado para este compromiso.

Ante ese escenario, Lucas Martínez Quarta aparece como la principal alternativa para ocupar el sector derecho de la defensa. El defensor le ganaría la pulseada al juvenil Susano y sería el elegido para reemplazar a Cachete. En consecuencia, Lautaro Rivero ingresaría a la zaga central para acompañar a Nicolás Otamendi.

La otra gran incógnita pasa por Thiago Almada. Si bien el campeón del mundo se encuentra recuperado desde el aspecto físico, el cuerpo técnico no quiere asumir riesgos innecesarios y aguardará hasta último momento para definir su presencia. Todo indica que podría comenzar en el banco de suplentes y sumar minutos en el complemento si el desarrollo del partido lo requiere.

En caso de que Almada no sea titular, Tomás Galván tendría una nueva oportunidad desde el arranque para manejar los hilos ofensivos del equipo y abastecer a la dupla de ataque conformada por Ángel Correa y Rafael Borré.

River sabe que una buena actuación en Bogotá puede encaminar la clasificación y darle margen para cerrar la serie la próxima semana en el Monumental. Con una defensa improvisada, una figura entre signos de interrogación y la necesidad de seguir levantando vuelo, el equipo de Coudet afrontará un desafío clave para sostener su ilusión continental.

El probable equipo de River

Beltrán; Martínez Quarta, Otamendi, Rivero y González; Andrada, Moreno, Galván y Freitas; Correa y Borré.