Después del nuevo mazazo que significó la derrota por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza anoche, Jorge Sampaoli le puso su renuncia a disposición a la dirigencia de Talleres. No obstante, la salida del entrenador no está confirmada, ya que tiene lugar una reunión de la CD que encabeza Andrés Fassi para determinar si se la aceptan o no. El DT de 66 años, que volvía a dirigir en el fútbol de nuestro país tras su paso tormentoso por la Selección Argentina, podría ver finalizado su ciclo tras solamente cinco encuentros.

El entrenador se mostró muy molesto tanto con el arbitraje como con el juego de su equipo en la noche mendocina, que significó la cuarta derrota en cinco partidos desde que asumió en Talleres. El conjunto cordobés está último en la Zona A con tres puntos, y es el equipo más goleado, con 10 tantos recibidos. Luego del 1-3 ante Gimnasia de Mendoza, Sampaoli se retiró del estadio Víctor Legrotaglie sin hablar con los medios e incluso se subió al micro antes que sus propios futbolistas.

Por el momento, hoy el nacido en Casilda condujo la práctica de fútbol de la 'T', pero resta aún saber el resultado de la reunión entre Fassi y la CD, para luego conocer la decisión final en una futura charla entre Sampaoli y el presidente. Hay que recordar que en caso de que la dirigencia de Talleres opte por interrumpir el vínculo en algún momento, deberá llegar a un acuerdo porque el ex técnico de la Selección Argentina tiene contrato hasta diciembre de 2027.