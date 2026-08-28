San Lorenzo atraviesa un nuevo capítulo de preocupación económica y esta vez la amenaza golpea directamente a una de las propiedades más emblemáticas de la institución. El club fue condenado a pagar US$ 4.369.889,11 a Ignacio Piatti por una vieja deuda derivada de su segundo ciclo como futbolista y, mientras intenta encontrar una salida negociada, la Sede de Avenida La Plata continúa embargada y quedó expuesta a un eventual pedido de remate.

La situación se agravó luego de que San Lorenzo y la representación legal del exjugador no lograran alcanzar un acuerdo durante una audiencia. El club presentó una propuesta que contemplaba un pago en efectivo y la cesión de una parte de sus futuros derechos de televisación, pero la oferta fue rechazada por Piatti.

Las partes volverán a encontrarse el próximo 24 de septiembre. Ese encuentro será clave para intentar encontrar una solución que permita evitar que el conflicto avance por la vía judicial y termine poniendo en riesgo el histórico inmueble ubicado en Avenida La Plata 1782.

Una deuda que se transformó en una bola de nieve

El monto que San Lorenzo debe afrontar es de US$ 4.369.889,11, aunque la cifra final está compuesta por distintos conceptos. La condena contempla US$ 2.292.716,47 correspondientes a rubros indemnizatorios para Piatti y US$ 458.543,29 en concepto de intereses.

A eso se suman US$ 786.648,42 correspondientes a los honorarios de la representación legal del exfutbolista, US$ 611.880,16 por los honorarios de los abogados del club, US$ 137.562,98 para el perito contador y US$ 82.537,79 correspondientes a la tasa de Justicia.

La cifra, que ya supera los cuatro millones de dólares, representa un nuevo golpe para las arcas de una institución que atraviesa desde hace tiempo una delicada situación financiera.

Por qué comenzó el conflicto con Piatti

El origen del problema se remonta a 2020, durante la segunda etapa de Piatti en San Lorenzo, que comenzó bajo la presidencia de Marcelo Tinelli. El mediocampista disputó apenas diez partidos y, hacia finales de ese año, el club decidió ejecutar una cláusula unilateral para rescindir anticipadamente su contrato.

El futbolista posteriormente inició una demanda contra la institución y reclamó una indemnización por la ruptura del vínculo, además de otros conceptos laborales relacionados con la normativa vigente durante la pandemia de coronavirus.

En primera instancia, el 20 de abril de 2023, la Justicia había rechazado el principal reclamo de Piatti y establecido que San Lorenzo debía pagar alrededor de US$ 850.000 correspondientes a la cláusula de salida, además de salarios y otros conceptos laborales pendientes.

Sin embargo, el escenario cambió considerablemente más de un año después.

El 25 de septiembre de 2024, la Sala I de la Cámara de Apelaciones modificó aquella resolución y consideró injustificada la decisión de San Lorenzo de terminar anticipadamente el contrato.

La Cámara estableció que la indemnización debía contemplar las remuneraciones que Piatti habría cobrado hasta el final original de su vínculo, que estaba previsto para junio de 2022, además de otros conceptos laborales.

También hubo una modificación determinante en el criterio utilizado para calcular la deuda. La Justicia dispuso tomar como referencia la cotización del dólar MEP y elevó la condena principal a US$ 2.710.606,04.

Con el agregado de intereses, honorarios, gastos y tasas judiciales, la obligación terminó trepando hasta los US$ 4.369.889,11 que San Lorenzo debe afrontar actualmente.

La sede, en el centro de la disputa

La Sede de Avenida La Plata quedó embargada en marzo de 2025 como garantía del reclamo y ahora aparece en el centro de la disputa. Si el club no logra alcanzar un acuerdo con Piatti, la parte demandante está habilitada a solicitar judicialmente el remate de la propiedad para intentar cobrar la deuda.

Sin embargo, por el momento no existe un remate concretado. La institución todavía tiene una instancia de negociación por delante y buscará utilizarla para evitar que el histórico inmueble termine siendo utilizado como forma de pago.

Los derechos de TV, otra pieza del conflicto

La propuesta realizada por San Lorenzo durante la última audiencia incluyó dinero y parte de sus futuros derechos de televisación. Pero esa alternativa tampoco resulta sencilla, ya que el club mantiene otros compromisos judiciales que también se cobran mediante ese tipo de recursos.

Según informó la propia institución, Lucas Menossi recibe US$ 80.000 mensuales a partir de dos acuerdos judiciales, mientras que Fabricio Coloccini percibe US$ 55.000 por mes vinculados con reclamos anteriores.

En Boedo, entonces, deberán encontrar una salida que permita afrontar una deuda millonaria sin profundizar todavía más una situación económica que ya representa uno de los principales problemas de la institución.

La próxima reunión del 24 de septiembre será una fecha clave. San Lorenzo intentará evitar que la deuda con Piatti termine poniendo en jaque a una propiedad cargada de historia. Mientras tanto, el fantasma del remate sigue presente y suma otro capítulo a la compleja realidad financiera del club.