Torneo Nacional M16 Desarrollo Sur se jugará en General Roca

Las canchas del Roca Rugby Club en General Roca albergarán una nueva edición del Torneo Nacional M16 Desarrollo Sur, organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), que se disputará este sábado 29 y domingo 30 del corriente.

Se trata de uno de los certámenes formativos más relevantes del país, y por primera vez en la región se disputará un cuadrangular oficial de esta categoría en el marco del programa federal de desarrollo.

El combinado del Alto Valle, integrado por jugadores de los clubes Roca RC, Marabunta RC, Patagonia y Neuquén RC, llegará a esta cita siendo el campeón defensor, se consagró en 2025, con un rendimiento perfecto, terminó su participñación en forma invicta. En tanto, el seleccionado de Buenos Aires se quedó con el título en la Zona Norte durante el año pasado.

Formato y rivales de la Zona Sur

El cuadrangular de esta edición reunirá a cuatro uniones patagónicas: Alto Valle, Valle de Chubut, Lagos del Sur y Austral. El sistema de competencia será a una ronda de todos contra todos, con partidos de dos tiempos de 20 minutos (total: 40 minutos) y 5 minutos de descanso entre cada mitad.

Cronograma completo de partidos

Sábado 29 de agosto – Jornada 1

A las 10: Chubut vs. Austral

Desde las 11: Alto Valle vs. Lagos del Sur

A partir de las 19: Chubut vs. Lagos del Sur

A las 20: Alto Valle vs. Austral

Domingo 30 de agosto – Jornada 2

A las 13: Austral vs. Lagos del Sur

Desde las 14: Alto Valle vs. Chubut