La Asociación de Tenis Femenino (WTA) y TikTok firmaron una alianza global de contenidos con el objetivo de ampliar la presencia del tenis femenino en las plataformas digitales y conectar con nuevas generaciones de aficionados.







El acuerdo contempla retransmisiones en directo, contenidos protagonizados por las jugadoras y nuevas iniciativas junto a creadores digitales. Una de las principales apuestas será WTA Creator Club, un programa que permitirá a creadores acceder a los torneos y generar contenido desde adentro de las competiciones.







La alianza llega en un momento de crecimiento para la WTA en TikTok. La competición ya superó el millón de seguidores en la plataforma y acumuló más de 250 millones de visualizaciones e interacciones durante 2026, un 41% más que en el mismo período del año anterior. Además, las publicaciones globales con el hashtag #WTA crecieron más de un 50% interanual.

Uno de los primeros pasos de esta colaboración será la transmisión en directo del sorteo de las WTA Finals 2026, previsto para el 3 de noviembre. Será la primera vez que este acto oficial se emita a través de TikTok.







Además, el acuerdo incorporará TikTok GamePlan, una experiencia de contenidos deportivos que contará con espacios dedicados a distintos torneos WTA 1000, una selección de WTA 500 y las WTA Finals.







Con esta alianza, TikTok refuerza su presencia en el tenis profesional, luego de renovar y ampliar en junio de 2026 su acuerdo con la ATP. De esta manera, la plataforma busca fortalecer su vínculo con los principales circuitos del deporte y acercar sus competiciones a nuevas audiencias.